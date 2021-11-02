Защита не для всех. Как показатели вакцинации от COVID-19 сказались на эпидемической волне

По состоянию на сегодня привит только каждый пятый украинец. По словам эпидемиологов, если бы показатель был на уровне 80%, то эпидемическая волна была бы мягче.

Одним из популярных мифов о вакцинации является то, что на пике волны заболеваемости прививаться нельзя. Как сообщила Фокусу эпидемиолог Катерина Сояк, вакцинироваться до волны заболеваемости важно в контексте коллективного иммунитета.

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Если бы большинство людей привилось заранее, то мы переживали бы эпидемическую волну гораздо мягче. Однако этого не случилось, и вакцинация работает только конкретно для привитых людей, а не на все общество. Если вы прививаетесь в разгар эпидсезона, то приобретаете защиту, но она не будет работать глобально для региона.

"На данный момент в Украине привито около 20% населения — этого мало, чтобы говорить о коллективной защите от ковида. Если бы эти цифры были на уровне 80%, то волна была бы гораздо мягче", — отмечает Катерина Сояк.

Подробнее о мифах, циркулирующих вокруг вакцинации от COVID-19, читайте в материале Фокуса.

Ранее Фокус опубликовал мнение врача-терапевта Натали Безмен относительно уместности вакцинации от коронавируса в разгар эпидемии.

2 ноября 2021 года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы в парламент пропускали только вакцинированных нардепов, журналистов и сотрудников аппарата. Возможность пройти в здание ВР будет и у тех, кто предъявит негативный тест на коронавирус.