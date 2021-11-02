Беременеть можно, инсульта не будет. Эксперт развенчала топ-8 мифов о прививках от COVID-19

Восемь самых популярных мифов о вакцинации от коронавируса по просьбе Фокуса развенчивает Катерина Сояк, эпидемиолог, исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

Уровень вакцинации от COVID-19 в Украине остается низким: страна с 15,3% привитого населения занимает последнее место в Европе. Несмотря на информационные кампании, которые пытается проводить Мин­здрав, украинцы часто очень слабо ознакомлены с темой коронавируса. Свидетельство этому — недавняя история о жительнице Запорожья, летевшей на отдых в Египет с положительным ПЦР-тестом на руках. Ее пропустили на борт в украинском аэропорту и развернули только в Египте.

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Наряду с этим в Украине и о ковиде, и о вакцинации ходит масса неправдивых слухов, отвращающих людей от прививок. Фокус разобрал наиболее популярные мифы, большинство из которых оказалось откровенным враньем.

Миф 1. Вакцины могут приводить к бесплодию

Это неправда, вакцинация от COVID-19 не приводит к бесплодию ни у женщин, ни у мужчин. Оказалось, что такой вопрос актуален не только в Украине, но и в США, причем настолько, что в 2021 году Американский колледж акушеров и гинекологов, Американское общество репродуктивной медицины и Общество медицины матери и плода выпустили совместное заявление на эту тему.

"Ни клинические исследования, ни статистика миллионов вакцинированных людей не подтверждают, что прививка мешает зачатию у мужчин и женщин", — сказано в заявлении. В то же время, согласно мониторингу Центра по контролю и профилактике заболеваний, 4,8 тыс. женщин забеременели после первой дозы вакцины.

Переболевшие коронавиру­сом, несмотря на выработав­шийся иммунитет, заражались повторно в 2,34 раза чаще, чем привитые люди

"Страхи о бесплодии беспочвенны, потому что вакцины никак не влияют на репродуктивные функции организма. Задача вакцины — сформировать иммунитет от конкретного заболевания, и оно не относится к репродуктивной системе, — рассказывает Катерина Сояк. — Украина, к сожалению, не проводит исследований о влиянии вакцин на разные системы организма. Но, исходя из принципов работы вакцины, мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что она воздействует на иммунную, а не репродуктивную систему и при мониторинге побочных эффектов по всему миру не было выявлено случаев бесплодия, которые коррелируют с действием вакцины".

Миф 2. Люди привились и вскоре умерли, например, от инсульта

Как отмечает эпидемиолог, вакцина может вызывать небольшие побочные реакции сразу после введения в организм, такие как повышение температуры, боль в месте инъекции, что, в принципе, хорошо объяснимо, так как с помощью этих реакций организм формирует иммунитет к коронавирусу. Также у пациента могут возникнуть аллергические реакции на компоненты вакцины вплоть до анафилактического шока.

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"Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы занимает одно из лидирующих мест в мире, поэтому неизбежно такие случаи будут совпадать по времени с введением вакцины. Важно понимать, что далеко не все можно связывать, иначе может создаваться впечатление, что смерть наступила от прививки, но это не так, связь каждого смертельного случая с вакцинацией должна быть доказана по специальной процедуре. Чаще это отдельные события, не связанные между собой. Я по крайней мере пока не знаю ни одного случая, где была бы доказана причинно-следственная связь смерти и вакцинации", — говорит Сояк.

Притом бывало, что реакцией на прививку становился местный тромбоз, такие случаи были зафиксированы и в Украине в том числе.

Миф 3. Людям с системными заболеваниями и ослабленным иммунитетом прививаться нельзя

Это не так. "На сегодня системные заболевания являются больше опасением врачей и самих пациентов, чем реальным противопоказанием. Официально таких противопоказаний нет", — утверждает Катерина Сояк. До недавнего времени прививаться не рекомендовали беременным женщинам и детям, поскольку препараты, не прошедшие третью фазу клинических испытаний, по принципам медицинской этики таким группам населения обычно не назначают. Вакцины от ковида эту фазу не прошли, они рекомендованы ВОЗ как препараты для экстренного использования. Однако многие страны уже начали вакцинацию беременных по их желанию и детей старше 14 лет.

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Существуют абсолютные противопоказания, которые могут быть временными и постоянными, а также просто предостережения к вакцинации. Абсолютные противопоказания — это состояния, при которых существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину для реципиента и риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества. Постоянные противопоказания к прививкам, вероятно, не будут сняты в течение жизни. Временные противопоказания имеются непосредственно в момент решения вопроса о проведении прививки и вскоре исчезают. Основное противопоказание — любое активное инфекционное заболевание (температура выше 38°C в день вакцинации и аллергические реакции на компоненты той или иной вакцины).

Предостережения к вакцинации — ситуации, при которых окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ и рисков в зависимости от сложившейся ситуации.

По украинскому протоколу вакцинации людям с сезонной и бытовой аллергией рекомендуют прививаться, при полинозе и аллергическом рините можно прививаться и в период обострения. Кормящим матерям запрещено прививаться только "Коронаваком", все остальные вакцины не имеют такого противопоказания.

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Хронические заболевания, онкология, синдромы иммунодефицита, в том числе ВИЧ и период после трансплантации органов не являются противопоказаниями к вакцинации.

"Людям с такими заболеваниями вакцинация не приносит никакого вреда, но у них не вырабатывается достаточный иммунитет после двух доз. Поэтому им рекомендовано вводить бустерную — третью — дозу, либо их вообще не вакцинируют. Однако риск тяжело заболеть ковидом у таких людей высокий, поэтому желательно все же получить иммунитет от прививки", — продолжает Катерина Сояк.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний советует людям с иммунодефицитами делать третью, дополнительную дозу вакцины, чтобы приобрести необходимое количество антител.

Миф 4. Переболевшим вакцинироваться не нужно

Дискуссии о том, какой иммунитет сильнее — после перенесенного заболевания или от вакцины, длятся минимум год. Но, как указывает эпидемиолог, многочисленные исследования показывают, что наличие антител не гарантия того, что человек не заболеет снова. Вакцинация и перенесенная болезнь формируют иммунитет разными путями, природного иммунитета не всегда хватает, чтобы противостоять последующим заболеваниям. Более того, природный иммунитет не защищает от новых вариантов вируса.

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Природная иммунная защита в среднем длится полгода. Но она индивидуальна: у некоторых людей природный иммунитет вообще не вырабатывается, у кого-то он будет держаться более полугода. В любом случае иммунитет нужно "обновлять", как мы делаем, к примеру, в случае с гриппом.

Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний, в американском штате Кентукки в июне этого года сравнили склонность к реинфекции у тех, кто уже переболел ковидом, и у привившихся людей. Те, кто переболел, несмотря на выработавшийся иммунитет заражались повторно в 2,34 раза чаще, чем привитые люди. Сейчас ученые исследуют так называемый гибридный иммунитет, который формируется после перенесенного ковида и вакцинации, — по предварительным оценкам, он самый сильный.

Миф 5. В разгар волны заболеваемости прививаться нельзя

Это неправда, прививаться можно и нужно. Как говорит эпидемиолог, вакцинироваться до волны заболеваемости важно в контексте коллективного иммунитета. Если бы большинство людей привилось заранее, то мы переживали бы эпидемическую волну гораздо мягче. Однако этого не случилось, и вакцинация работает только конкретно для привитых людей, а не на все общество. Если вы прививаетесь в разгар эпидсезона, то приобретаете защиту, но она не будет работать глобально для региона.

"На данный момент в Украине привито 8,3 млн человек, две дозы получили 6,7 млн — этого мало, чтобы говорить о коллективной защите от ковида. Если бы эта цифра была на уровне 80% населения, то волна была бы гораздо мягче", — отмечает Катерина Сояк.

Миф 6. "Уровень смертности от прививок против COVID-19 превышает показатели летальности от более чем 70 вакцин, вместе взятых за 30 лет"

В русскоязычных медиа эти слова приписывают Джозефу Мерколе, "члену Ассоциации американских врачей и популярному остеопату". В американской же прессе этот человек известен как один из самых заметных ковид-диссидентов и антивакцинаторов, который с начала эпидемии запостил на своих фейсбук-страницах более 600 текстов, "развенчивающих" вирус и вакцины от него. По данным аналитического проекта Center for Countering Digital Hate, Меркола входит в список 12 людей США, ответственных за 65% опубликованных в Штатах некорректных сообщений о вакцинации. Более того, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обязало Джозефа Мерколу не распространять некорректную информацию и не рекламировать неодобренные государством методы лечения. Если он продолжит это делать, то его будут преследовать по закону.

РНК-вакцина никоим образом не соеди­няется с ДНК человека и не может изменить его генотип

"Люди, настроенные против вакцинации, есть во многих странах. Думаю, высказывания о смертности от вакцин связано с личной позицией этого доктора. Сейчас нет такой статистики, которая бы показывала столь высокую смертность. Эти заявления некорректны, поскольку нынешние цифры смертности, связанные с вакцинацией, показывают обратную картину", — комментирует Катерина Сояк.

Миф 7. Вакцины не защищают от ковида, люди все равно болеют

Это отчасти правда. Вакцина не действует мгновенно, в те несколько недель между двумя дозами у человека еще нет полноценной защиты, впрочем, заболеть можно и после двух доз вакцины. Главное в том, что прививка от ковида, как и от гриппа, защищает от тяжелой формы заболевания.

Миф 8. РНК-вакцины влияют на генетику человека, поэтому ими нельзя прививаться

РНК-вакцина никоим образом не соединяется с ДНК человека и не может изменить его генотип. Брин Бослетт, доктор медицины, эксперт в области инфекционных болезней, так объясняет принцип ее действия: мРНК-вакцина содержит матричную рибонуклеиновую кислоту, которая несет в себе инструкции для клеток, направленные на создание шиповидных белков, выглядящих так же, как те, что расположены на поверхности коронавируса. Организм учится распознавать такие клетки и вырабатывать иммунную реакцию. После создания шиповидных белков организм разрушает мРНК.

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"РНК-вакцины новые, однако сама эта методика ранее существовала для создания других препаратов, — говорит Катерина Сояк. — Думаю, в будущем эту технологию будут использовать и для других вакцин, поскольку этот метод дешевле, проще и быстрее традиционных".