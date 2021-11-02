Вагітніти можна, інсульту не буде. Експертка розвінчала топ-8 міфів про щеплення від COVID-19

Вісім найпопулярніших міфів про вакцинацію від коронавірусу на прохання Фокусу розвінчує Катерина Сояк, епідеміологиня, виконавча директорка Національної експертної групи з інфекційного контролю.

Рівень вакцинації від COVID-19 в Україні залишається низьким: країна з 15,3% щепленого населення посідає останнє місце в Європі. Незважаючи на інформаційні кампанії, які намагається проводити МОЗ, українці часто дуже слабо ознайомлені з темою коронавірусу. Свідченням цього є нещодавня історія про мешканку Запоріжжя, яка летіла на відпочинок до Єгипту з позитивним ПЛР-тестом на руках. Її пропустили на борт в українському аеропорту та розвернули лише в Єгипті.

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Поряд із цим в Україні і про ковід, і про вакцинацію ходить безліч неправдивих чуток, які відвертають людей від щеплень. Фокус розібрав найбільш популярні міфи, більшість з яких виявилася відвертою брехнею.

Міф 1. Вакцини можуть призводити до безпліддя

Це неправда, вакцинація від COVID-19 не призводить до безпліддя ні в жінок, ні в чоловіків. Виявилося, що таке питання актуальне не лише в Україні, а й у США, причому настільки, що у 2021 році Американський коледж акушерів та гінекологів, Американське товариство репродуктивної медицини та Товариство медицини матері та плоду випустили спільну заяву щодо цієї теми.

"Ні клінічні дослідження, ні статистика мільйонів вакцинованих людей не підтверджують, що щеплення заважає зачаттю в чоловіків та жінок", — сказано в заяві. У той же час, згідно з моніторингом Центру з контролю та профілактики захворювань, 4,8 тис. жінок завагітніли після першої дози вакцини.

Перехворілі на коронавірус, попри імунітет, що виробився, заражалися повторно у 2,34 рази частіше, ніж щеплені люди

"Страхи про безпліддя є безпідставними, тому що вакцини ніяк не впливають на репродуктивні функції організму. Завдання вакцини — сформувати імунітет від конкретного захворювання, і воно не належить до репродуктивної системи, — розповідає Катерина Сояк. — Україна, на жаль, не проводить досліджень про вплив вакцин на різні системи організму, але, виходячи з принципів роботи вакцини, ми можемо з достатньою впевненістю стверджувати, що вона впливає на імунну, а не репродуктивну систему і при моніторингу побічних ефектів по всьому світу не було виявлено випадків безпліддя, які корелюють з дією вакцини".

Міф 2. Люди прищепилися і невдовзі померли, наприклад, від інсульту

Як зазначає епідеміологиня, вакцина може викликати невеликі побічні реакції відразу після введення в організм, такі як підвищення температури, біль у місці ін'єкції, що, в принципі, добре зрозуміло, оскільки за допомогою цих реакцій організм формує імунітет до коронавірусу. Також у пацієнта можуть виникнути алергічні реакції на компоненти вакцини до анафілактичного шоку.

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"Смертність від захворювань серцево-судинної системи посідає одне з перших місць у світі, тому неминуче такі випадки збігатимуться за часом із введенням вакцини. Важливо розуміти, що далеко не все можна пов'язувати, інакше може створюватися враження, що смерть настала від щеплення, але це не так, зв'язок кожного смертельного випадку з вакцинацією повинен бути доведений за спеціальною процедурою. Найчастіше це окремі події, не пов'язані між собою Я принаймні поки не знаю жодного випадку, де було би доведено причинно-наслідковий зв'язок смерті та вакцинації", — Каже Сояк.

При цьому бувало, що реакцією на щеплення ставав місцевий тромбоз, такі випадки були зафіксовані і в Україні, зокрема.

Міф 3. Людям із системними захворюваннями та ослабленим імунітетом щеплюватися не можна

Це не так. "На сьогодні системні захворювання є більше побоюванням лікарів та самих пацієнтів, ніж реальним протипоказанням. Офіційно таких протипоказань немає", — стверджує Катерина Сояк. Донедавна щеплюватися не рекомендували вагітним жінкам та дітям, оскільки препарати, які не пройшли третю фазу клінічних випробувань, за принципами медичної етики таким групам населення зазвичай не призначають. Вакцини від ковіду цієї фази не пройшли, вони рекомендовані ВООЗ як препарати для екстреного використання. Проте багато країн уже розпочали вакцинацію вагітних за їхнім бажанням та дітей віком від 14 років.

До впливу фейків схильні медики зокрема. Лікарка ділилася посиланням на матеріал про те, що нібито в Німеччині в тілах людей, які померли від ковіду, знаходили залишки чипів.

Існують абсолютні протипоказання, які можуть бути тимчасовими та постійними, а також просто застереження до вакцинації. Абсолютні протипоказання – це стани, за яких існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для реципієнта та ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги. Постійні протипоказання до щеплень, ймовірно, не будуть зняті протягом життя. Тимчасові протипоказання є безпосередньо в момент вирішення питання проведення щеплення і незабаром зникають. Основне протипоказання — будь-яке активне інфекційне захворювання (температура вище 38°C у день вакцинації та алергічні реакції на компоненти тієї чи іншої вакцини).

Застереження до вакцинації — ситуації, у яких остаточне рішення про щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг та ризиків залежно від ситуації.

За українським протоколом вакцинації людям із сезонною та побутовою алергією рекомендують щеплюватися, при полінозі та алергічному риніті можна щеплюватись і в період загострення. Матерям, які годують, заборонено щеплюватися тільки "Коронаваком", усі інші вакцини не мають такого протипоказання.

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Хронічні захворювання, онкологія, синдроми імунодефіциту, зокрема ВІЛ та період після трансплантації органів, не є протипоказаннями до вакцинації.

"Людям з такими захворюваннями вакцинація не приносить жодної шкоди, але в них не виробляється достатній імунітет після двох доз. Тому їм рекомендовано вводити бустерну — третю — дозу, або їх взагалі не вакцинують. Однак, ризик важко захворіти на ковід у таких людей високий, тому бажано все ж таки отримати імунітет від щеплення", — продовжує Катерина Сояк.

Американський Центр контролю та профілактики захворювань радить людям з імунодефіцитами робити третю, додаткову дозу вакцини, щоб отримати необхідну кількість антитіл.

Міф 4. Перехворілим вакцинуватися не потрібно

Дискусії про те, який імунітет сильніший — після перенесеного захворювання або від вакцини, тривають щонайменше рік. Але, як зазначає епідеміологиня, численні дослідження показують, що наявність антитіл не гарантія того, що людина не захворює знову. Вакцинація та перенесена хвороба формують імунітет різними шляхами, природного імунітету не завжди вистачає, щоб протистояти подальшим захворюванням. Більше того, природний імунітет не захищає від нових варіантів вірусу.

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Природний імунний захист у середньому триває пів року. Але вона індивідуальна: у деяких людей природний імунітет узагалі не виробляється, у когось він триматиметься понад пів року. У будь-якому випадку імунітет потрібно "оновлювати", як ми робимо, наприклад, у випадку грипу.

Як повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань, в американському штаті Кентуккі в червні цього року порівняли схильність до реінфекції у тих, хто вже перехворів на ковід, і в людей, які щепилися. Ті, хто перехворів, попри імунітет, що виробився, заражалися повторно у 2,34 рази частіше, ніж щеплені люди. Наразі вчені досліджують так званий гібридний імунітет, який формується після перенесеного ковіду та вакцинації, — за попередніми оцінками, він найсильніший.

Міф 5. У розпал хвилі захворюваності щеплюватися не можна

Це неправда, щеплюватися можна і потрібно. Як каже епідеміологиня, вакцинуватися до хвилі захворюваності важливо в контексті колективного імунітету. Якби більшість людей прищепилися заздалегідь, то ми б переживали епідемічну хвилю набагато м'якше. Однак, цього не сталося і вакцинація працює лише конкретно для щеплених людей, а не на суспільство. Якщо ви прищеплюєтеся в розпал епідсезону, то отримуєте захист, але він не працюватиме глобально для регіону.

"Наразі в Україні щеплено 8,3 млн осіб, дві дози отримали 6,7 млн — цього мало, щоб говорити про колективний захист від ковіду. Якби ця цифра була на рівні 80% населення, то хвиля була б набагато м'якшою", — зазначає Катерина Сояк.

Міф 6. "Рівень смертності від щеплень проти COVID-19 перевищує показники летальності від понад 70 вакцин, разом узятих за 30 років"

У російськомовних медіа ці слова приписують Джозефу Мерколі, "члену Асоціації американських лікарів та популярному остеопату". В американській же пресі ця людина відома як один із найпомітніших ковід-дисидентів та антивакцинаторів, який з початку епідемії запостив на своїх фейсбук-сторінках понад 600 текстів, що "розвінчують" вірус та вакцини від нього. За даними аналітичного проєкту Center for Countering Digital Hate, Меркола входить до списку 12 людей США, відповідальних за 65% опублікованих у Штатах некоректних повідомлень про вакцинацію. Більше того, американське Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) зобов'язало Джозефа Мерколу не розповсюджувати некоректну інформацію та не рекламувати не схвалені державою методи лікування. Якщо він продовжить це робити, то його переслідуватимуть згідно із законом.

РНК-вакцина жодним чином не з'єднується з ДНК людини і не може змінити її генотип

"Люди, налаштовані проти вакцинації, є в багатьох країнах. Думаю, висловлювання про смертність від вакцин пов'язані з особистою позицією цього лікаря. Наразі немає такої статистики, яка б показувала таку високу смертність. Ці заяви некоректні, оскільки нинішні цифри смертності, пов'язані з вакцинацією, показують зворотну картину", — коментує Катерина Сояк.

Міф 7. Вакцини не захищають від ковіду, люди все одно хворіють

Це частково правда. Вакцина не діє миттєво, протягом кількох тижнів між двома дозами в людини ще немає повноцінного захисту, втім, захворіти можна і після двох доз вакцини. Головне в тому, що щеплення від ковіду, як і від грипу, захищає від тяжкої форми захворювання.

Міф 8. РНК-вакцини впливають на генетику людини, тому ними не можна щеплюватися

РНК-вакцина жодним чином не з'єднується з ДНК людини і не може змінити її генотип. Брін Бослетт, доктор медицини, експерт у галузі інфекційних хвороб, так пояснює принцип її дії: мРНК-вакцина містить матричну рибонуклеїнову кислоту, яка несе в собі інструкції для клітин, спрямовані на створення шипоподібних білків, що виглядають так само, як і ті, що розташовані на поверхні коронавірусу. Організм вчиться розпізнавати такі клітини та виробляти імунну реакцію. Після створення шипоподібних білків організм руйнує мРНК.

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"РНК-вакцини нові, проте сама ця методика раніше існувала для створення інших препаратів, — каже Катерина Сояк. — Думаю, у майбутньому цю технологію використовуватимуть і для інших вакцин, оскільки цей метод дешевший, простіший і швидший за традиційні".