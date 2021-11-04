Что будет с Украиной, если водители, учителя и соцработники массово откажутся прививаться?

Почему список профессий, для которых вакцинация обязательна, будет расширяться — и почему для медиков сделали исключение.

По данным Минздрава, в Украине получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 лишь 25% населения. В перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, вошли педагоги и представители центральных органов исполнительной власти. Медработников в этот список не внесли, чтобы не спровоцировать утечку кадров из отрасли, и без того работающей на пределе возмож­ностей.

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Как объясняет глава Минздрава Виктор Ляшко, отказ от прививки со стороны врача и его дальнейшее отстранение от работы может поставить под угрозу многих людей. "Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", — заявил министр в интервью "Украинской правде".

При этом список профессий, требующих обязательной вакцинации, собираются расширить, включив в него социальных работников, сотрудников госпредприятий, учреждений, организаций, а также других критически важных для функционирования экономики страны сфер.

На примере некоторых отраслей Фокус прикинул последствия отказа от вакцинации работников, от которых напрямую зависят тысячи людей.

Бесстрашные. Обязательная вакцинация, водители и соцработники

Некоторые не очень дорожат рабочим местом из-за низких зарплат, при этом они отдают себе отчет в том, что заменить их непросто.

"В нашем районе девять социальных работников, у которых на попечении по 10–12 пенсионеров, — рассказывает Ирина Галька, социальный работник из Тернополя. — Каждый день мы приносим продукты и лекарства нашим подопечным, они от нас зависят. Если я не выйду на работу, кому-то из коллег придется меня заменить, а все наши соцработники сами давно пенсионеры, и для них это тяжкий труд. Ведь почти все подопечные либо малоподвижные, либо недееспособные. Если работать не смогут несколько соцработников, десятки старичков, некоторые из которых прикованы к кровати, останутся без присмотра и помощи".

Аналогичные иски уже рассматривал Европейский суд по правам человека. Все дела завершились проигрышем антивакцинаторов

По словам Ирины Гальки, почти все ее коллеги переболели COVID-19 еще в 2020 году, поэтому в вакцинации пока что не видят смысла. Если встанет вопрос об обязательной вакцинации, возникнет еще один — об увольнении тех, кто не согласен прививаться. Многие легко пойдут на это, ведь социальные работники обычно получают около 4,5 тыс. грн в месяц.

Средняя зарплата водителя трамвая в Украине — 10 тыс. грн, желающих получить такую работу немного. Поэтому, если сегодня работники, например, столичного Дарницкого трамвайного депо откажутся вакцинироваться, трамвайное движение на всем левом берегу Киева будет парализовано.

"У нас нет законодательной базы, которая могла бы помочь удержать людей на рабочих местах и помочь работодателю как-то договориться со своими сотрудниками на период локдаунов, — говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина. — Если кто-то не хочет вакцинироваться, он уходит в отпуск за свой счет, и начинается простой, который компенсировать предприятию никто не будет".

По ее словам, на таких предприятиях работает много пожилых людей. Часть из них может досрочно уйти на пенсию, те, кому на пенсию еще рано, окажутся на "сером рынке" с не лучшей зарплатой, но им важно дотянуть до пенсионного возраста.

"Те же контролеры в общественном транспорте в основном преклонного возраста. На их место вряд ли найдется много желающих, — считает Пашкина. — Они могут на время уволиться, а после локдауна снова устроиться на прежнее место".

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Одними из первых в список профессий, требующих обязательной вакцинации, попали педагоги. Многим из них это не нравится. К примеру, в середине октября директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза подал в суд на Кабинет министров. По его мнению, постановление правительства дискриминирует работников образования. При этом Ламза уточняет, что поддерживает вакцинацию, но выступает против принуждения. Впрочем, шансов выиграть дело у него немного. Правозащитник Владимир Яворский в интервью Радио Культура рассказал, что аналогичные иски уже рассматривал Европейский суд по правам человека. Все дела завершились проигрышем антивакцинаторов.

Без поблажек. Или вакцинация, или ПЦР-тест за свой счет

Координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк считает, что к прививке от COVID-19 необходимо относиться, как к медицинскому осмотру, без которого на работу выходить нельзя.

"Учителя в школе или водители трамваев регулярно проходят медосмотры. Так почему же в этом случае они не хотят следовать постановлению Кабинета министров?" — задается вопросом Животенюк. Его позиция категорична: представители профессий, чья работа связана с людьми, должны быть безопасными для окружающих. Если отказываются от вакцинации, они могут переходить на дистанционку. Если возможности выхода на дистанционную работу нет, как в случае с соцработниками, придется каждые три дня сдавать ПЦР-тест за свой счет.

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По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, если профессия попала в перечень обязательных к вакцинации, то никаких поблажек быть не может.

"Медики не попали в этот список по той причине, что они уже вакцинированы на высоком уровне, по стране 85% медиков вакцинированы минимум одной дозой, — поясняет Кузин Фокусу. — Они сознательнее к этому относятся, так что нет смысла включать их в перечень профессий к обязательной вакцинации. За пару месяцев медики догонят уровень 100%-ной вакцинации". При этом главный санврач заверяет, что если в школе, попавшей в "красную зону", не вакцинированы 100% педагогов, очно работать она не сможет.

Фокус попытался выяснить в Киевской государственной городской администрации, какие меры предпринимаются, чтобы не допустить коллапса некоторых отраслей, если работники откажутся вакцинироваться. В КГГА к такому вопросу оказались не готовы, отметив, что плана на такой случай нет. Ответ посоветовали искать в Кабинете министров и в Минздраве. Последние на момент ухода номера в печать на запросы Фокуса не ответили.