Що буде з Україною, якщо водії, вчителі та соцпрацівники масово відмовляться щеплюватися?

Чому список професій, для яких обов'язкова вакцинація, буде розширюватися — і чому для медиків зробили виняток.

За даними МОЗ, в Україні отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 лише 25% населення. До переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою, увійшли педагоги та представники центральних органів виконавчої влади. Медпрацівників до цього списку не внесли, щоб не спровокувати витік кадрів із галузі, яка й без того працює на межі можливостей.

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Як пояснює глава МОЗ Віктор Ляшко, відмова від щеплення з боку лікаря та його подальше усунення від роботи може поставити під загрозу багатьох людей. "Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватися, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", — заявив міністр в інтерв'ю "Українській правді".

При цьому список професій, що потребують обов'язкової вакцинації, збираються розширити, включивши до нього соціальних працівників, співробітників держпідприємств, установ, організацій, а також інших критично важливих для функціонування економіки країни сфер.

На прикладі деяких галузей Фокус прикинув наслідки відмови від вакцинації працівників, від яких безпосередньо залежать тисячі людей.

Безстрашні. Обов'язкова вакцинація, водії та соцпрацівники

Деякі не дуже дорожать робочим місцем через низькі зарплати, при цьому вони усвідомлюють, що замінити їх непросто.

"У нашому районі дев'ять соціальних працівників, у яких під опікою по 10–12 пенсіонерів, — розповідає Ірина Галька, соціальна працівниця з Тернополя. — Щодня ми приносимо продукти та ліки нашим підопічним, вони від нас залежать. Якщо я не вийду на роботу, комусь із колег доведеться мене замінити, а всі наші соцпрацівники самі давно пенсіонери, і для них це важка праця, адже майже всі підопічні або малорухливі, або недієздатні, якщо працювати не зможуть кілька соцпрацівників, десятки стареньких, деякі з яких прикуті до ліжка, залишаться без нагляду та допомоги”.

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За словами Ірини Гальки, майже всі її колеги перехворіли на COVID-19 ще у 2020 році, тому у вакцинації поки що не бачать сенсу. Якщо постане питання про обов'язкову вакцинацію, виникне ще одне — звільнення тих, хто не згоден щеплюватися. Багато хто легко піде на це, адже соціальні працівники зазвичай отримують близько 4,5 тис. грн на місяць.

Середня зарплата водія трамвая в Україні — 10 тис. грн, охочих отримати таку роботу небагато. Тому якщо сьогодні працівники, наприклад, столичного Дарницького трамвайного депо відмовляться вакцинуватися, трамвайний рух на всьому лівому березі Києва буде паралізований.

"У нас немає законодавчої бази, яка могла б допомогти утримати людей на робочих місцях і допомогти роботодавцю якось домовитися зі своїми співробітниками на період локдаунів, — каже HR-експертка Тетяна Пашкіна. — Якщо хтось не хоче вакцинуватися, він іде в відпустка власним коштом, і починається проста, яку компенсувати підприємству ніхто не буде".

За її словами, на таких підприємствах працює багато людей похилого віку. Частина з них може достроково піти на пенсію, ті, кому на пенсію ще зарано, виявляться на "сірому ринку" з не найкращою зарплатою, але їм важливо дотягнути до пенсійного віку.

"Ті ж контролери в громадському транспорті в основному похилого віку. На їхнє місце навряд чи знайдеться багато охочих, — вважає Пашкіна. — Вони можуть на якийсь час звільнитися, а після локдауну знову влаштуватися на колишнє місце".

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Одними з перших до списку професій, які потребують обов'язкової вакцинації, потрапили освітяни. Багатьом із них це не подобається. Наприклад, у середині жовтня директор Київської школи №210 Дмитро Ламза подав до суду на Кабінет міністрів. На його думку, ухвала уряду дискримінує працівників освіти. При цьому Ламза уточнює, що підтримує вакцинацію, але проти примусу. Втім, шансів виграти справу в нього небагато. Правозахисник Володимир Яворський в інтерв'ю "Радіо Культура" розповів, що аналогічні позови вже розглядав Європейський суд із прав людини. Усі справи завершилися програшем антивакцинаторів.

Без потурань. Або вакцинація, або ПЛР-тест власним коштом

Координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк вважає, що до щеплення від COVID-19 необхідно ставитися як до медичного огляду, без якого на роботу виходити не можна.

"Учителі в школі чи водії трамваїв регулярно проходять медогляди. То чому ж у цьому випадку вони не хочуть дотримуватися постанови Кабінету міністрів?" — запитує Животенюк. Його позиція категорична: представники професій, робота яких пов'язана з людьми, повинні бути безпечними для оточення. Якщо відмовляються від вакцинації, можуть переходити на дистанційну систему. Якщо можливості виходу на дистанційну роботу немає, як у випадку з соцпрацівниками, доведеться кожні три дні складати ПЛР-тест власним коштом.

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За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, якщо професія потрапила до переліку обов'язкових до вакцинації, то жодних поблажок не може бути.

"Медики не потрапили до цього списку з тієї причини, що вони вже вакциновані на високому рівні, по країні 85% медиків вакциновані мінімум однією дозою, — пояснює Кузін Фокусу. — Вони свідоміше до цього ставляться, тому немає сенсу включати їх до переліку професій до обов'язкової вакцинації. За пару місяців медики наздоженуть рівень 100% вакцинації". При цьому головний санлікар запевняє, що якщо в школі, яка потрапила до "червоної зони", не вакциновано 100% педагогів, очно працювати вона не зможе.

Фокус спробував з'ясувати в Київській державній міській адміністрації, яких заходів вживають, щоб не допустити колапсу деяких галузей, якщо працівники відмовляться вакцинуватися. У КМДА до такого запитання виявилися не готові, наголосивши, що плану на такий випадок немає. Відповідь порадили шукати в Кабінеті міністрів і в МОЗ. Останні на момент виходу номера до друку на запити Фокусу не відповіли.