Клиент "Привата" пожаловался на "съеденные" терминалом более 50 тыс. гривен

Один из клиентов банка рассказал, что при пополнении "универсальной" карты в терминале произошел сбой, и средства так и не поступили на счет.

Пользователь карты "ПриватБанка" рассказал, что 1 ноября примерно в 14:30 в Киеве он пополнял счет в уличном терминале, но деньги так и не зачислились. Об этом сообщает сайт Минфина.

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По словам клиента, оставившего отзыв на сайте Министерства финансов, он решил пополнить свою "универсальную" карту с помощью терминала "ПриватБанка", банкомат деньги принял, но на счету их так не оказалось. Во время пополнения "произошел сбой, жалуется клиент банка, и терминал "изъял сумму 51 800 гривен".

Через сайт Минфина мужчина обратился к сотрудникам финансового учреждения с просьбой разобраться в случившемся и зачислить деньги как можно скорее.

Представитель банка ответил, что если во время финансового аудита терминала будут обнаружены лишние 51 800 грн., их непременно вернут владельцу и что после проверки клиент получит уведомление о зачислении.

Сверка результатов инкассации позволит установить факт того, что средства не были выданы и нужную сумму.

Ранее Фокус сообщал, что в "ПриватБанке" появились новые ограничения для перевода средств между картами. Теперь установленный лимит на международные переводы p2p — 25 в месяц, для переводов по Украине — 100 транзакций. Ограничения распространяются и на получателей переводов. В пределах страны можно будет получить, опять же, не более 100 переводов и не более 30 международных переводов p2p. Представители банка уточнили, что новые ограничения касаются карт Visa/Mastercard через все каналы.