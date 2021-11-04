Клієнт "Привату" поскаржився на "з'їдені" терміналом понад 50 тис. гривень

Один із клієнтів банку розповів, що при поповненні "універсальної" картки в терміналі стався збій і кошти так і не надійшли на рахунок.

Користувач картки "ПриватБанку" розповів, що 1 листопада приблизно о 14.30 у Києві він поповнював рахунок у вуличному терміналі, але гроші так і не зарахувалися. Про це повідомляє сайт Мінфіну.

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За словами клієнта, який залишив відгук на сайті Міністерства фінансів, він вирішив поповнити свою "універсальну" картку за допомогою терміналу "ПриватБанку", банкомат гроші прийняв, але на рахунку їх так і не було. Під час поповнення "відбувся збій", скаржиться клієнт банку і термінал "вилучив суму 51 800 гривень".

Через сайт Мінфіну чоловік звернувся до співробітників фінансової установи з проханням розібратися в цьому і зарахувати гроші якнайшвидше.

Представник банку відповів, що якщо під час фінансового аудиту терміналу буде виявлено зайві 51 800 грн, їх неодмінно повернуть власнику і після перевірки клієнт отримає повідомлення про зарахування.

Звіряння результатів інкасації дозволить встановити факт того, що кошти не було видано і потрібну суму.

Раніше Фокус повідомляв, що в "ПриватБанку" з'явилися нові обмеження для переказу коштів між картами. Тепер встановлений ліміт на міжнародні перекази p2p – 25 на місяць, для переказів Україною – 100 транзакцій. Обмеження поширюються на отримувачів переказів. У межах країни можна буде отримати, знову ж таки, не більше 100 переказів та не більше 30 міжнародних переказів p2p. Представники банку уточнили, що нові обмеження стосуються карток Visa/Mastercard через усі канали.