Клієнт "Привату" поскаржився на "з'їдені" терміналом понад 50 тис. гривень
Один із клієнтів банку розповів, що при поповненні "універсальної" картки в терміналі стався збій і кошти так і не надійшли на рахунок.
Користувач картки "ПриватБанку" розповів, що 1 листопада приблизно о 14.30 у Києві він поповнював рахунок у вуличному терміналі, але гроші так і не зарахувалися. Про це повідомляє сайт Мінфіну.
За словами клієнта, який залишив відгук на сайті Міністерства фінансів, він вирішив поповнити свою "універсальну" картку за допомогою терміналу "ПриватБанку", банкомат гроші прийняв, але на рахунку їх так і не було. Під час поповнення "відбувся збій", скаржиться клієнт банку і термінал "вилучив суму 51 800 гривень".
Через сайт Мінфіну чоловік звернувся до співробітників фінансової установи з проханням розібратися в цьому і зарахувати гроші якнайшвидше.
Представник банку відповів, що якщо під час фінансового аудиту терміналу буде виявлено зайві 51 800 грн, їх неодмінно повернуть власнику і після перевірки клієнт отримає повідомлення про зарахування.
Звіряння результатів інкасації дозволить встановити факт того, що кошти не було видано і потрібну суму.
Раніше Фокус повідомляв, що в "ПриватБанку" з'явилися нові обмеження для переказу коштів між картами. Тепер встановлений ліміт на міжнародні перекази p2p – 25 на місяць, для переказів Україною – 100 транзакцій. Обмеження поширюються на отримувачів переказів. У межах країни можна буде отримати, знову ж таки, не більше 100 переказів та не більше 30 міжнародних переказів p2p. Представники банку уточнили, що нові обмеження стосуються карток Visa/Mastercard через усі канали.