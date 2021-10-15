"ПриватБанк" запровадив обмеження на переказ грошей між картами

Протягом календарного місяця клієнти зможуть здійснювати не більше 100 грошових переказів на інші карти.

Державний "ПриватБанк" оголосив про обмеження на грошові перекази з однієї картки на іншу. Про це попереджає прес-служба банку.

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Обмеження набувають чинності з жовтня 2021 року.

ПриватБанк — обмеження на переказ грошей

Згідно зі змінами, "ПриватБанк" вводить ліміт на міжнародні перекази p2p для відправника в 25 транзакцій, а в межах України — 100 операцій на місяць.

Для одержувачів, як інформують в "ПриватБанку", також вводиться ліміт на отримання переказів усередині України з карти на карту — 100 транзакцій, а на міжнародні p2p — 30 операцій.

У прес-службі банку відзначили, що обмеження на грошові перекази з однієї картки на іншу діють для платіжних систем Visa/Mastercard через всі канали.

[ + – ] Приватбанк обмеження на переказ

ПриватБанк — обмеження на переказ грошей для волонтерів та благодійності

У "ПриватБанку" також попередили, що якщо українці збирають гроші на благодійність або волонтерство — їм необхідно звернутися на гарячу лінію державного банку і надати документи, що підтверджують здійснення благодійної/волонтерської діяльності. Протягом дня таким клієнтам скасують ліміт на перерахування коштів.

Підприємцям, яким перераховують гроші за товар на карти "ПриватБанку", порекомендували відкрити рахунок ФОП, оскільки користування особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності забороняється.

Раніше Фокус повідомляв про збій в "Приват24". Через технічні неполадки онлайн-банкінг "Приват24" зависав при відправці грошей і по кілька разів списав кошти з рахунків клієнтів.

Також Фокус розповідав, що "ПриватБанк" відключав мережу банкоматів, терміналів і банкінг "Приват24". Через етап модернізації системи клієнти "ПриватБанку" кілька годин не могли знімати готівку, робити грошові перекази через термінали і додаток "Приват24".