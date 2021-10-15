"ПриватБанк" ввел ограничения на перевод денег между картами

В течение календарного месяца клиенты смогут совершать не более 100 денежных переводов на другие карты.

Государственный "ПриватБанк" объявил об ограничениях на денежные переводы с одной карты на другую. Об этом предупреждает пресс-служба банка.

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Ограничения вступают в силу с октября 2021 года.

ПриватБанк — ограничения на перевод денег

Согласно изменениям, "ПриватБанк" вводит лимит на международные переводы p2p для отправителя в 25 транзакций, а в пределах Украины — 100 операций в месяц.

Для получателей, как информируют в "ПриватБанке", также вводится лимит на получения переводов внутри Украины с карты на карту — 100 транзакций, а на международные p2p — 30 операций.

В пресс-службе банка отметили, что ограничения на денежные переводы с одной карты на другую действуют для платежных систем Visa/Mastercard через все каналы.

[ + – ] Приватбанк ограничения на перевод

ПриватБанк — ограничения на перевод денег для волонтеров и благотворительности

В "ПриватБанке" также предупредили, что если украинцы собирают деньги на благотворительность или волонтерство — им необходимо обратиться на горячую линию государственного банка и предоставить документы, подтверждающие совершение благотворительной/волонтерской деятельности. В течение дня таким клиентам отменят лимит на перечисление средств.

Предпринимателям, которым перечисляют деньги за товар на карты "ПриватБанка", порекомендовали открыть счет ФЛП, поскольку пользование личной картой для совершения предпринимательской деятельности запрещается.

Ранее Фокус сообщал про сбой в "Приват24". Из-за технических неполадок онлайн-банкинг "Приват24" зависал при отправке денег и по нескольку раз списывал средства со счетов клиентов.

Также Фокус рассказывал, что "ПриватБанк" отключал сеть банкоматов, терминалов и банкинг "Приват24". Из-за этапа модернизации системы клиенты "ПриватБанка" несколько часов не могли снимать наличку, делать денежные переводы через терминалы и приложение "Приват24".