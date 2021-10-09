"Не дублируйте переводы". В онлайн-банкинге "Приват24" произошел сбой

Из-за неполадок "Приват24" зависал при отправке денег и по нескольку раз списывал средства со счетов клиентов. "ПриватБанк" заявил об устранении проблемы.

9 октября в системе онлайн-банкинга "Приват24" произошел технический сбой, который помешал проводить платежи. Об этом пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга сообщил "Громадському".

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Из-за технических неполадок клиенты банка не могли совершить платеж через Интернет — операция попросту "зависала" на долгое время. Спустя некоторое время компания сообщила об устранении проблемы, однако некоторые украинцы потеряли деньги.

К примеру, Татьяна Кузнецова сообщила журналистам, что трижды пыталась совершить один и тот же перевод, и в результате система три раза списала средства со счета. На "горячей линии" сотрудники "ПриватБанка" сообщили о сбое и попросили не делать одну и ту же операцию по несколько раз.

Олег Серга извинился перед клиентами от лица "ПриватБанка" и заверил, что деньги, списанные в результате платежей-дублей, вернут на счета владельцев. Он также порекомендовал не отправлять заявку повторно, если в первый раз "Приват24" зависает — операция будет выполнена, пусть и с задержкой.

Недавно "ПриватБанк" временно отключил банкоматы, терминалы и Приват24 из-за плановой модернизации системы. Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства, а чтобы снизить их — выполнила все работы ночью.

Ранее появилась информация, что $40 млн перевели на офшорные счета Владимира Зеленского через филиал "ПриватБанка" на Кипре. Согласно обнародованным документам, деньги заплатили в качестве взноса в уставной капитал.

До этого Фокус разбирался, кто и за сколько может купить "ПриватБанк". Согласно плану Минфина, компанию должны продать в частные руки до 2025 года, передав 100% акций.