"Не дублюйте перекази". В онлайн-банкінгу "Приват24" стався збій

Через неполадки "Приват24" зависав при відправці грошей і по кілька разів списав кошти з рахунків клієнтів. "ПриватБанк" заявив про усунення проблеми.

9 жовтня в системі онлайн-банкінгу "Приват24" стався технічний збій, який завадив проводити платежі. Про це прес-секретар "Приватбанку" Олег Серга повідомив "Громадському".

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Через технічні неполадки клієнти банку не могли зробити платіж через Інтернет — операція просто "зависала" на довгий час. Через деякий час компанія повідомила про усунення проблеми, проте деякі українці втратили гроші.

Наприклад, Тетяна Кузнєцова повідомила журналістам, що тричі намагалася зробити один і той же переказ, і в результаті система три рази списала кошти з рахунку. На "гарячій лінії" співробітники "ПриватБанку" повідомили про збій і попросили не робити одну й ту ж операцію по кілька разів.

Олег Серга вибачився перед клієнтами від імені "ПриватБанку" і запевнив, що гроші, які були списані в результаті платежів-дублів, повернуть на рахунки власників. Він також порекомендував не відправляти заявку повторно, якщо в перший раз "Приват24" зависає — операція буде виконана, нехай і з затримкою.

Нещодавно "ПриватБанк" тимчасово відключив банкомати, термінали і Приват24 через планової модернізації системи. Компанія вибачилася перед клієнтами за доставлені незручності, а щоб зменшити їх — виконала всі роботи вночі.

Раніше з'явилася інформація, що $ 40 млн перевели на офшорні рахунки Володимира Зеленського через філію "ПриватБанку" на Кіпрі. Згідно з оприлюдненими документами, гроші заплатили в якості внеску в статутний капітал.

До цього Фокус розбирався, хто і за скільки може купити "ПриватБанк". Згідно з планом Мінфіну, компанію повинні продати в приватні руки до 2025 року, передавши 100% акцій.