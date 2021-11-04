В Киево-Печерской лавре пожар: пострадали люди (фото, видео)

В результате инцидента один человек получил травмы средней тяжести. Еще двое отравились угарным газом.

В Киево-Печерской Лавре 4 ноября пожарным удалось ликвидировать возгорание, которое имело место на втором этаже двухэтажного здания корпуса №68, где располагается иконописная мастерская. Об этом сообщила Госслужбы по ЧС в Киеве на своей странице в Facebook.

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[ + – ] пожар в Лавре Фото: Министерство культуры

Пожар начался в 13:45 и затем охватил крышу. Спасатели рассказали в Facebook о том, что "в 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв. м, а уже спустя 8 минут, в 14:45, его удалось ликвидировать. В устранении возгорания участвовали 55 человек и 13 единиц противопожарной техники.

Причины возгорания пока устанавливаются.

По информации сотрудников Минкульта Украины, во время пожара один человек получил травмы средней тяжести, еще двое отравились угарным газом.

Минкультуры проинформировало, что здание, которое находится в пользовании монастырского комплекса, не понесло значительных повреждений.

На место инцидента приехала Екатерина Чуева, замминистра культуры.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве из-за возгорания в Инженерной гимназии из учебного заведения были эвакуировали полторы тысячи детей. Сообщается, что пожар возник из-за короткого замыкания.