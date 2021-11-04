У Києво-Печерській лаврі пожежа: постраждали люди (фото, відео)

Унаслідок інциденту одна людина отримала травми середньої тяжкості. Ще двоє отруїлися чадним газом.

У Києво-Печерській Лаврі 4 листопада пожежникам вдалося ліквідувати спалах, який почався на другому поверсі двоповерхової будівлі корпусу №68, де розташовується іконописна майстерня. Про це повідомила Держслужба з НС у Києві на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Пожежа в Лаврі Фото: Міністерство культури

Пожежа почалася о 13:45 і потім охопила дах. Рятувальники розповіли у Facebook про те, що "о 14:37 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м, а вже через 8 хвилин, о 14:45, її вдалося ліквідувати. В усуненні загоряння брали участь 55 осіб і 13 одиниць протипожежної техніки.

Причини займання поки що встановлюються.

За інформацією співробітників Мінкульту України, під час пожежі одна людина отримала травми середньої тяжкості, ще двоє отруїлися чадним газом.

Мінкультури поінформувало, що будівля, яка знаходиться у користуванні монастирського комплексу, не зазнала значних ушкоджень.

На місце інциденту приїхала Катерина Чуєва, заступниця міністра культури.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві через загоряння в Інженерній гімназії з навчального закладу евакуювали півтори тисячі дітей. Повідомляється, що пожежа виникла через коротке замикання.