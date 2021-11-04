В Киево-Печерской лавре монахи напали на журналиста (видео)

Журналисты прибыли в лавру из-за возникшего там пожара и пытались взять комментарий у митрополита Павла, однако ответов добиться не удалось. А спустя время на них напали два священнослужителя.

Монахи Киево-Печерской лавры напали на журналиста "Магнолия ТВ", который пытался задать вопрос наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Московского патриархата митрополиту Павлу (Лебедь) по поводу возникшего там пожара. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

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Журналист обратился к наместнику за комментариями, но в ответ подбежавший владыка размахивая руками попросил его выйти "за ворота".

Позже два монаха, вероятно насельники монастыря, подошли к журналисту и пытались препятствовать съемке, чуть не выбив камеру из его рук

"А Вам не доходит, нет? Вам не доходит?", — повторял инок, в то время как другой пытался дотянуться до камеры.

Напомним, что 4 ноября на территории Киево-Печерской лавры в корпусе №68, где находится иконописная мастерская, произошел пожар. Во время пожара один человек получил травмы средней тяжести, еще двое отравились угарным газом.