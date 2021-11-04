У Києво-Печерській лаврі ченці напали на журналіста (відео)

Журналісти прибули до лаври через пожежу, що виникла там, і намагалися взяти коментар у митрополита Павла, проте відповідей домогтися не вдалося. А згодом на них напали два священнослужителі.

Ченці Києво-Печерської лаври напали на журналіста "Магнолія ТВ", який намагався поставити питання наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Московського патріархату митрополиту Павлу (Лебідь) з приводу пожежі, що виникла там. Відео події опублікував Telegram-канал "Сегодня".

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Журналіст звернувся до намісника за коментарями, але у відповідь владика, розмахуючи руками, попросив його вийти "за ворота".

Пізніше два ченці, ймовірно насельники монастиря, підійшли до журналіста та намагалися перешкоджати зйомці, мало не вибивши камеру з його рук.

"А Вам не доходить, ні? Вам не доходить?" — повторював інок, тоді як інший намагався дотягнутися до камери.

Нагадаємо, що 4 листопада на території Києво-Печерської лаври в корпусі №68, де знаходиться іконописна майстерня, сталася пожежа. Під час пожежі одна людина отримала травми середньої тяжкості, ще двоє отруїлися чадним газом.