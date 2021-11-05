В Донецке создали копию огромной куклы из "Игры в кальмара" (фото, видео)

Жители Донецка шутят в соцсетях, что на Донбассе уже восьмой год идет "Игра в кальмара".

Огромная копия известной куклы из южнокорейского сериала "Игра в кальмара" появилась в Донецке. Кадры с изображением скульптуры опубликовали в соцсети, передает APnews.

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Кто заказал создание этой куклы, а также где ее расположат на сегодня неизвестно.

Но есть информация, что куклу соорудило местное предприятие "Продвижение", и это был частный заказ.

Жители Донецка бурно отреагировали в соцсетях на созданную куклу. Некоторые предлагают поставить статую на площади Ленина или на КПП на границе с Россией.

Есть и те, кто считает, что в ОРДЛО уже восьмой год продолжается "игра в кальмара".

"Вся жизнь в "ДНР" – это игра в кальмара, только и выживаем, как можем", "У нас уже 7 лет идет игра в кальмара", — пишут в комментариях местные жители.

[ + – ] кукла из сериала

[ + – ] кукла из "Игры в кальмара"

Как известно, в одной из серий "Игры в кальмары" участники жестокого шоу на выживание играли в игру с куклой. Им нужно было добежать до финишной линии, пока огромная кукла считала от 1 до 5, повернувшись к ним спиной. Но как только она затихала и оборачивалась участники должны были замирать, поскольку ее глаза-камеры вычисляли любое движение. Кто не следовал правилам игры — участника тут же безжалостно убивали.

Как сообщалось, "‎Игра в кальмара" стала самой успешной киносагой в истории компании Netflix — сериал собрал более 111 млн зрителей по всему миру, и это только за первые 17 дней.