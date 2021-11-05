У Донецьку створили копію величезної ляльки з "Гри в кальмара" (фото, відео)
Донеччани жартують у соцмережах, що на Донбасі вже восьмий рік йде "Гра в кальмара".
Величезна копія відомої ляльки з південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" з'явилася в Донецьку. Кадри із зображенням скульптури опублікували в соцмережі, передає APnews.
Хто замовив створення цієї ляльки, а також де її розташують, наразі невідомо.
Але є інформація, що ляльку спорудило місцеве підприємство "Просування" і це було приватне замовлення.
Мешканці Донецька бурхливо відреагували в соцмережах на створену ляльку. Деякі пропонують поставити статую на площі Леніна чи КПП на кордоні з Росією.
Є й ті, хто вважає, що в ОРДЛО вже восьмий рік продовжується "гра в кальмара".
"Усе життя в "ДНР" — це гра в кальмара, тільки й виживаємо, як можемо", "У нас уже 7 років йде гра в кальмара", — пишуть у коментарях місцеві мешканці.
Як відомо, в одній із серій "Гри в кальмара" учасники жорстокого шоу на виживання грали в гру з лялькою. Їм потрібно було добігти до фінішної лінії, поки величезна лялька рахувала від 1 до 5, повернувшись спиною до них. Але як тільки вона затихала й оберталася, учасники мали завмирати, оскільки її очі-камери помічали будь-який рух. Хто не дотримувався правил гри — того одразу жорстоко вбивали.
Як повідомлялося, "Гра в кальмара" стала найуспішнішою кіносагою в історії компанії Netflix — серіал зібрав понад 111 млн глядачів по всьому світу, і це лише за перші 17 днів.