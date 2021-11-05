Командир ВСУ собирал тайные сведения и контактировал с военными РФ, — СБУ (фото)

Силовики установили, что задержанный имел гражданство России и незаконно собирал секретные военные документы.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила полковника ВС Украины, который командовал одним из подразделений и имел высшую форму доступа к военным секретам. Об этом сообщает СБУ.

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Сотрудники ведомства установили, что у задержанного было гражданство РФ, и что он несанкционированно собирал секретные военные документы.

Во время обыска его жилья были изъяты диски, флеш-накопители, мобильные терминалы, и компьютер. На всех этих носителях хранились данные военного характера, включая и те, к которым требуется особая форма доступа. Ко всему прочему, этот человек делал записи в блокнотах.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну". Сотрудники СБУ установили, что у подозреваемого были контакты с представителями ВС РФ.

Сейчас рассматривается вопрос о выборе меры пресечения.

Ранее Фокус сообщал, что Главнокомандующий ВСУ назначил Дмитрия Яроша своим советником. Ярош — экс-руководитель "Правого-сектора" и командующий Украинской добровольческой армии. Он стал известен широкой общественности во время Революции достоинства и войны в Донбассе.