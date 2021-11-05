Командир ЗСУ збирав таємні відомості та контактував із військовими РФ, — СБУ (фото)

Силовики встановили, що затриманий мав громадянство Росії та незаконно збирав секретні військові документи.

Контррозвідка Служби безпеки викрила полковника ЗС України, який командував одним із підрозділів і мав найвищу форму доступу до військових секретів. Про це повідомляє СБУ.

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Співробітники відомства встановили, що в затриманого було громадянство РФ і що він несанкціоновано збирав секретні військові документи.

Під час обшуку його житла було вилучено диски, флеш-накопичувачі, мобільні термінали та комп'ютер. На всіх цих носіях зберігалися дані військового характеру, включаючи й ті, до яких потрібна особлива форма доступу. До того ж, ця людина робила записи в блокнотах.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю". Співробітники СБУ встановили, що підозрюваний мав контакти з представниками ЗС РФ.

Наразі розглядається питання про вибір запобіжного заходу.

Раніше Фокус повідомляв, що Головнокомандувач ЗСУ призначив Дмитра Яроша своїм радником. Ярош — екскерівник "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії. Він став відомий широкому загалу під час Революції гідності та війни на Донбасі.