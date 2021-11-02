Головнокомандувач ЗСУ Залужний призначив Дмитра Яроша своїм радником (фото)

У публікації екслідер "Правого сектору" прикріпив фото посвідчення радника, а також написав, що його призначили наказом генерал-лейтенанта.

Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний призначив ексглаву "Правого сектору" Дмитра Яроша своїм радником. Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначено радником головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо!" — написав Ярош.

До публікації екснардеп додав фотографію посвідчення радника, а також фото із Залужним.

Фото: Facebook / Дмитро Ярош

Чим відомий Дмитро Ярош?

Дмитро Ярош — колишній лідер "Правого-сектору", командувач Української добровольчої армії. Був народним депутатом 8-го скликання у Верховній Раді. Став відомий широкому колу людей під час Революції гідності та під час війни на сході України.

Фото: Facebook / Дмитро Ярош

Учасник російсько-української війни. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а також орденом "Народний Герой України". Зазнав поранення під час боїв біля Донецька у 2015 році. Внаслідок обстрілу з "Градів" отримав осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча та легке поранення голови.

Російські пропагандисти використали візитівку Яроша як причастя "Правого сектору" до багатьох подій як на Донбасі, так і в Росії. Через активне використання образу Яроша з'явився інтернет-мем "Візитівка Яроша", який висміює російську пропаганду.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський призначив Валерія Залужного новим головнокомандувачем ЗСУ. 29 липня нового головнокомандувача ввели до складу РНБО