Головнокомандувач ЗСУ Залужний призначив Дмитра Яроша своїм радником (фото)
У публікації екслідер "Правого сектору" прикріпив фото посвідчення радника, а також написав, що його призначили наказом генерал-лейтенанта.
Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний призначив ексглаву "Правого сектору" Дмитра Яроша своїм радником. Про це Ярош написав на своїй сторінці у Facebook.
"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначено радником головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо!" — написав Ярош.
До публікації екснардеп додав фотографію посвідчення радника, а також фото із Залужним.
Чим відомий Дмитро Ярош?
Дмитро Ярош — колишній лідер "Правого-сектору", командувач Української добровольчої армії. Був народним депутатом 8-го скликання у Верховній Раді. Став відомий широкому колу людей під час Революції гідності та під час війни на сході України.
Учасник російсько-української війни. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а також орденом "Народний Герой України". Зазнав поранення під час боїв біля Донецька у 2015 році. Внаслідок обстрілу з "Градів" отримав осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча та легке поранення голови.
Російські пропагандисти використали візитівку Яроша як причастя "Правого сектору" до багатьох подій як на Донбасі, так і в Росії. Через активне використання образу Яроша з'явився інтернет-мем "Візитівка Яроша", який висміює російську пропаганду.
Нагадаємо, 28 липня Зеленський призначив Валерія Залужного новим головнокомандувачем ЗСУ. 29 липня нового головнокомандувача ввели до складу РНБО