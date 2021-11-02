Главнокомандующий ВСУ Залужный назначил Дмитрия Яроша своим советником (фото)

В публикации экс-лидер "Правого сектора" прикрепил фото удостоверения советника, а также написал, что назначили его приказом генерал-лейтенанта.

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный назначил экс-главу "Правого сектора" Дмитрия Яроша своим советником. Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

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"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим!", — написал Ярош.

К публикации экс-нардеп добавил фотографию удостоверения советника, а также фото с Залужным.

Фото: Facebook / Дмитро Ярош

Чем известен Дмитрий Ярош?

Дмитрий Ярош — бывший лидер "Правого-сектора", командующий Украинской добровольческой армии. Был народным депутатом 8 созыва в Верховной Раде. Стал известен широкому кругу людей во время Революции достоинства и в ходе войны на востоке Украины.

Фото: Facebook / Дмитро Ярош

Участник российско-украинской войны. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, а также орденом "Народный Герой Украины". Получил ранение во время боев около Донецка в 2015 году. В результате обстрела из "Градов" получил осколочный открытый перелом нижней трети плеча и легкое ранение головы.

Российские пропагандисты использовали визитку Яроша в качестве причастия "Правого сектора" к многим событиям как на Донбассе, так и в России. Из-за активного использования образа Яроша, появился интернет-мем "Визитка Яроша", который высмеивает российскую пропаганду.

Напомним, 28 июля Зеленский назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ. 29 июля нового главнокомандующего ввели в состав СНБО