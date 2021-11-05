Призналась сама. Под Одессой пациентка рассказала врачам о "липовом" COVID-сертификате (видео)

В больницу женщина поступила в тяжелом состоянии, из-за чего врачи сразу определили ее в реанимацию. О поддельности документа пациента рассказала лишь тогда, когда собралась медицинская комиссия.

В Одесской области в Измаиле больная коронавирусом попала в реанимацию в тяжелом состоянии, хотя женщина имела COVID-сертификат о вакцинации. Все дело в том, что сведения о прививке были поддельными, сообщил Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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Сначала пациентка 10 дней занималась самолечением дома, затем пролежала пару дней в районной больнице. И только потом уже ее перевели в Дунайскую областную больницу Измаила, ее состояние было тяжелым.

Самочувствие больной резко ухудшалось, несмотря на наличие COVID-сертификата с двумя дозами вакцины.

Гендиректор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков сообщил, что подлинность сертификата должны доказать или опровергнуть правоохранители.

Из-за того, что вакцинированный пациент был в столь тяжелом состоянии, к женщине отправилась медицинская комиссия.

"В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего "ковидным" отделением ей сказали: "вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь — нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", — рассказал гендиректор больницы.

Больную перевели в реанимацию 2 ноября. Состояние здоровья женщины только ухудшается, поэтому она нуждается в активной кислородной терапии. Врачи предполагают, что пациентку могут перевести на аппарат искусственной вентиляции легких.

Фокус ранее писал, что в Украине полиция будет проверять подлинность COVID-сертификатов при помощи планшетов.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила покупающих и продающих поддельные COVID-сертификаты о том, что такие нарушения будут доводить до приговоров.