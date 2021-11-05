Зізналася сама. Під Одесою пацієнтка розповіла лікарям про "липовий" COVID-сертифікат (відео)

До лікарні жінка потрапила в тяжкому стані, через що лікарі одразу відправили її в реанімацію. Про підроблення документа пацієнтка розповіла лише тоді, коли зібралася медична комісія.

На Одещині в Ізмаїлі хвора на коронавірус потрапила в реанімацію в тяжкому стані, хоча жінка мала COVID-сертифікат про вакцинацію. Справа в тому, що відомості про щеплення були підробленими, повідомив Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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Спочатку пацієнтка 10 днів займалася самолікуванням удома, потім пролежала кілька днів у районній лікарні. І тільки потім її вже перевели до Дунайської обласної лікарні Ізмаїла, її стан був важким.

Самопочуття хворої різко погіршувалося, попри наявність COVID-сертифікату з двома дозами вакцини.

Гендиректор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков повідомив, що справжність сертифікату мають довести чи спростувати правоохоронці.

Через те, що вакцинований пацієнт був у такому тяжкому стані, до жінки вирушила медична комісія.

"У палаті в присутності медичної сестри, мене та завідувача "ковідного" відділення їй сказали: "ви у вкрай тяжкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи ви були вакциновані. Від цього залежить ваше життя — потрібні різні препарати та різні дози". Тоді вона взяла за руку завідувача відділення і сказала: "Я не вакцинована", — розповів гендиректор лікарні.

Хвору перевели до реанімації 2 листопада. Стан здоров'я жінки лише погіршується, тому вона потребує активної кисневої терапії. Лікарі припускають, що пацієнтку можуть перевести на апарат штучної вентиляції легень.

Фокус раніше писав, що в Україні поліція перевірятиме справжність COVID-сертифікатів за допомогою планшетів.

Нагадаємо, генпрокурорка Ірина Венедіктова попередила тих, хто купує і продає підроблені COVID-сертифікати, про те, що такі порушення доводитимуть до вироків.