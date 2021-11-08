В Черновцах ввели карантин из-за бешеной белки, покусавшей двоих человек

Мужчины пытались разнять драку больного животного с котом в одном из местных парков, после чего пострадали сами.

В воскресенье, 7 ноября, в центральном парке в Черновцах белка покусала двоих местных жителей. Позже выяснилось, что животное было заражено бешенством. Из-за этого на двух улицах введены карантинные ограничения. Об этом сообщает издание ACC со ссылкой на первого заместителя главы Госпродпотребслужбы города Анжелу Косован.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По ее словам, прохожий заметил, как в центральном парке Шевченко дрались белка с котом и решил разнять их. Через некоторое время мужчине принялся помогать еще один местный житель.

"Пока мужчины пытались разнять животных – белка укусила обоих. Раненую белку поместили в коробку. Мужчина нашел волонтеров, которые помогли с передержкой и лечением животного. У белки был сломан позвоночник, ей сделали рентген-исследование. Пытались спасти животное. Однако оно скончалось", — рассказала чиновница.

После инцидента ветеринары заподозрили, что белка может быть больна. Результаты анализов показали, что животное было заражено бешенством.

В связи с этим местные власти ввели карантинные ограничения на улице Первомайской и переулке Топоровском. Также зоной риска объявлена улица Садовая и парк Шевченко, сообщили в горсовете.

В рамках карантина будут проведены обследование и вакцинация животных с близлежащих улиц, чтобы предотвратить распространение бешенства в городе. Помимо этого власти распорядились провести дезинфекцию в местах нахождения животного.

Что касается пострадавших, то на данный момент они проходят курс вакцинации от болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство встречается в более чем в 150 странах. Инфекция передается людям и животным через укусы или царапины, как правило посредством слюны. В большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции являются собаки — на них приходится до 99% всех случаев передачи инфекции людям. На этапе появления симптомов летальность бешенства составляет 100%. Инкубационный период болезни обычно длится 2–3 месяца, однако может длиться от 1 недели до 1 года.

Борьба с распространением болезни происходит при помощи вакцинации животных. Если человек был в контакте с зараженным животным, ему необходимо немедленно обратиться в врачу. После этого пострадавшего госпитализируют и вводят антирабическую вакцину. Всего требуется пройти курс из шести прививок

Напомним, весной этого года карантин из-за бешенства вводили на территории Дарницкого и Святошинского районов Киева. Тогда разносчиками инфекции оказались собака и лиса.

Ранее Фокус писал о том, как в 2019 году впервые за 200 лет в Норвегии человек умер от бешенства. Девушку укусил бездомный щенок, когда она была на Филиппинах.