КГГА ввела в двух районах Киева карантин из-за бешенства: что ждет горожан

Ограничения в связи с опасной болезнью будут действовать минимум два месяца.

Специальная комиссия при Киевской городской администрации объявила в Дарницком и Святошинском районах столицы карантин из-за бешенства у животных. Об этом Госпродпотребслужба предупредила на официальном сайте.

Объединение ветеринарной медицины выявило два случая болезни в столице. Житель Дарницы принес ветеринарам труп щенка, у которого диагностировали признаки заболевания. 9 марта владелец вернулся с двумя псами в Киев из Винницкой области, после чего один из питомцев начал вести себя агрессивно и укусил киевлянина. Мужчина сразу же обратился в клинику, а через три дня песик умер. Владелец сейчас лечится.

В отдел по борьбе с бешенством 15 марта поступила больная лисица для изоляции, а жительница дома по улице М. Чалого заявила об агрессивной лисе, которая пробралась к ней во двор. У зверя заметили признаки бешенства, а после его смерти ветеринары также обнаружили характерное для этого недуга свечение.

"Введены карантинные ограничения по бешенству: на территории Дарницкого района. Киева, а именно на территории ограниченной пересечением улиц Елизаветы Чавдар, Софии Русовой, Бориса Гмыри и проспекта Бажана; на территории Святошинского района. Киева, а именно на территории ограниченной пересечением улиц Михаила Чалого, Константина Герасименко и Брест-Литовского шоссе", — такое решение приняла чрезвычайная комиссия при городской администрации.

Прилегающие к названным зонам территории Святошинского и Дарницкого районов объявили опасными зонами. Согласно инструкции Кабмина, во время карантина запрещена покупка, продажа и вывоз животных в другие районы, а также проведение выставок и охоты. Карантинные ограничения отменяются решением местной администрации через два месяца после выявления последнего случая бешенства у животных. Лечение бешенства у животных еще не разработано, и в большинстве случаев зараженные умирают. Единственная защита — вакцинация.

C 20 марта в Киеве усилили карантин против коронавируса и ввели правила "красной" зоны опасности.

Ранее Госпродпотребслужба Киева сообщила, что бешеный котенок напал на женщину и собаку в Дарницком районе. Киевлянка обратилась за медицинской помощью, когда животное умерло.