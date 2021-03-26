КМДА ввела у двох районах Києва карантин через сказ: чого чекати городянам

Обмеження у зв'язку з небезпечною хворобою будуть діяти мінімум два місяці.

Спеціальна комісія при Київській міській адміністрації оголосила в Дарницькому і Святошинському районах столиці карантин через сказ у тварин. Про це Держпродпотребслужба попередила на офіційному сайті.

Об'єднання ветеринарної медицини виявило два випадки хвороби в столиці. Житель Дарниці приніс ветеринарам труп цуценя, у якого діагностували ознаки захворювання. 9 березня власник повернувся з двома псами в Київ з Вінницької області, після чого один з вихованців почав вести себе агресивно і вкусив киянина. Чоловік одразу ж звернувся в клініку, а через три дні песик помер. Власник наразі лікується.

У відділ боротьби зі сказом 15 березня надійшла хвора лисиця для ізоляції, а мешканка будинку по вулиці М. Чалого заявила про агресивну лисицю, яка пробралася до неї у двір. У звіра помітили ознаки сказу, а після його смерті ветеринари також виявили характерне для цієї недуги світіння.

"Введені карантинні обмеження щодо сказу: на території Дарницького району Києва, а саме на території, обмеженій перетином вулиць Єлизавети Чавдар, Софії Русової, Бориса Гмирі та проспекту Бажана; на території Святошинського району Києва, а саме на території, обмеженій перетином вулиць Михайла Чалого, Костянтина Герасименка та Брест-Литовського шосе", — таке рішення прийняла надзвичайна комісія при міській адміністрації.

Прилеглі до названих зон території Святошинського і Дарницького районів оголосили небезпечними зонами. Згідно з інструкцією Кабміну, під час карантину заборонено купівлю, продаж і вивезення тварин в інші райони, а також проведення виставок і полювання. Карантинні обмеження скасовуються рішенням місцевої адміністрації через два місяці після виявлення останнього випадку сказу у тварин. Лікування сказу у тварин ще не розроблене, і в більшості випадків заражені вмирають. Єдиний захист — вакцинація.

Раніше Держпродпотребслужба Києва повідомила, що скажене кошеня напало на жінку і собаку в Дарницькому районі. Киянка звернулася за медичною допомогою, коли тварина померла.

З 20 березня в Києві посилили карантин проти коронавірусу і ввели правила "червоної" зони небезпеки.