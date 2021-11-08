У Чернівцях ввели карантин через шалену білку, яка покусала двох людей

Чоловіки намагалися розняти бійку хворої тварини із котом в одному з місцевих парків, після чого постраждали самі.

У неділю, 7 листопада, у центральному парку у Чернівцях білка покусала двох місцевих мешканців. Пізніше з'ясувалося, що тварина була заражена сказом. Через це на двох вулицях запроваджено карантинні обмеження. Про це повідомляє видання ACC із посиланням на першого заступника голови Держпродспоживслужби міста Анжелу Косован.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За її словами, перехожий помітив, як у центральному парку Шевченка билися білка з котом і вирішили розняти їх. Через деякий час чоловік почав допомагати ще один місцевий житель.

"Поки чоловіки намагалися розняти тварин – білка вкусила обох. Поранену білку помістили в коробку. Чоловік знайшов волонтерів, які допомогли з перетримкою та лікуванням тварини. У білки був зламаний хребет, їй зробили рентген-дослідження. Намагалися врятувати тварину. Однак вона померла". — Розповіла чиновниця.

Після інциденту ветеринари запідозрили, що білка може бути хворою. Результати аналізів показали, що тварина була заражена сказом.

Через це місцева влада запровадила карантинні обмеження на вулиці Першотравневій та провулку Топорівському. Також зоною ризику оголошено вулицю Садову та парк Шевченка, повідомили у міськраді.

У межах карантину проведуть обстеження та вакцинацію тварин з прилеглих вулиць, щоб запобігти поширенню сказу в місті. Крім цього, влада розпорядилася провести дезінфекцію в місцях перебування тварини.

Щодо постраждалих, то зараз вони проходять курс вакцинації від хвороби.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказ зустрічається у більше ніж 150 країнах. Інфекція передається людям та тваринам через укуси чи подряпини, як правило, за допомогою слини. Найчастіше у випадку смерті людей від сказу джерелом інфекції є собаки — на них припадає до 99% всіх випадків передачі інфекції людям. На етапі появи симптомів летальність сказу становить 100%. Інкубаційний період захворювання зазвичай триває 2-3 місяці, проте може тривати від 1 тижня до 1 року.

Боротьба із поширенням хвороби відбувається за допомогою вакцинації тварин. Якщо людина була в контакті із зараженою твариною, їй необхідно негайно звернутися до лікаря. Після цього постраждалого госпіталізують та вводять антирабічну вакцину. Усього потрібно пройти курс із шести щеплень.

Нагадаємо, навесні цього року карантин через сказ вводили на території Дарницького та Святошинського районів Києва. Тоді переносниками інфекції виявилися собака та лисиця.

Раніше Фокус писав про те, як у 2019 році вперше за 200 років у Норвегії людина померла від сказу. Дівчину вкусило бездомне цуценя, коли вона була на Філіппінах.