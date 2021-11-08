Винницкий бизнесмен организовал схему фиктивного суррогатного материнства, — СБУ (фото)

За свои услуги мошенники брали от 30 до 50 тысяч долларов, а получив деньги полностью прекращали контактировать с обманутыми клиентами.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области разоблачили международную преступную схему предоставления фиктивных услуг суррогатного материнства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ходе следствия выяснилось, что "услугами" дельцов воспользовались около 50 иностранных граждан и граждан Украины. Общая сумма заработанных преступным путем денег составила 1 млн долларов.

"Организовал схему винницкий бизнесмен. Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей", — говорится в сообщении.

Злоумышленники предлагали полный набор услуг для участия в программе суррогатного материнства. Они предлагали заключение фиктивного брака, внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы и поиск суррогатных матерей. Однако на самом деле, дельцы только создавали видимость легальной деятельности, заведомо предоставляя клиентам, в основном иностранным, ложную информацию.

Преступники получали за "услуги" от 30 до 50 тыс долларов, после чего полностью прекращали контактировать с обманутыми клиентами.

Во время обысков в офисных помещениях и авто мошенников были обнаружены медицинская документация, свидетельства о браке иностранцев с гражданами Украины, заявления о признании отцовства за иностранными гражданами, нотариальные доверенности, черная бухгалтерия, банковские карты и т.д.

Согласно ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) лицам, причастным к преступной схеме, объявлено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили группу злоумышленников под руководством репродуктологов из Киева. Преступникам удалось наладить схему "поставки" младенцев под видом программы суррогатного материнства.