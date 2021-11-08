Вінницький бізнесмен організував схему фіктивного сурогатного материнства, — СБУ (фото)

За свої послуги шахраї брали від 30 до 50 тисяч доларів, а отримавши гроші, повністю припиняли контактувати з ошуканими клієнтами.

Співробітники Служби безпеки України у Вінницькій області викрили міжнародну злочинну схему надання фіктивних послуг сурогатного материнства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Під час слідства з'ясувалося, що "послугами" ділків скористалися близько 50 іноземних громадян і громадян України. Загальна сума зароблених злочинним шляхом грошей становила 1 млн доларів.

"Організував схему вінницький бізнесмен. Разом зі спільниками чоловік створив приватні компанії, зокрема псевдоклініку, не маючи ні ліцензії на ведення медичної практики, ні штату лікарів", — йдеться в повідомленні.

Зловмисники пропонували повний набір послуг для участі в програмі сурогатного материнства. Вони пропонували укладення фіктивного шлюбу, внесення свідомо недостовірних даних у медичні документи та пошук сурогатних матерів. Проте насправді ділки лише створювали видимість легальної діяльності, свідомо надаючи клієнтам, переважно іноземним, хибну інформацію.

Злочинці отримували за "послуги" від 30 до 50 тис. доларів, після чого повністю припиняли контактувати з ошуканими клієнтами.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і авто шахраїв було виявлено медичну документацію, свідоцтва про шлюб іноземців із громадянами України, заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами, нотаріальні довіреності, чорну бухгалтерію, банківські картки тощо.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) особам, причетним до злочинної схеми, оголошено про підозру. Слідчі дії продовжуються.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині співробітники СБУ викрили групу зловмисників під керівництвом репродуктологів із Києва. Злочинцям вдалося налагодити схему "постачання" немовлят під виглядом програми сурогатного материнства.