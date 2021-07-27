У Харківській області немовлят продавали за кордон, подаючи це як сурогатне материнство, — СБУ

Слідчі стверджують, що крім продажу людей, що заборонено законом, співробітники центру недбало виконували свою роботу, що спричиняло загибель немовлят.

У Харківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили групу зловмисників під керівництвом репродуктологів із Києва. На сайті спецслужби йдеться, що представникам групи вдалося налагодити схему "постачання" немовлят під виглядом програми сурогатного материнства.

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Слідчі встановили, що дитина з повним комплектом фальшивих документів мала ціну приблизно 60 тисяч доларів. Продажем займалася організація, в якій перебували жителі Київської та Харківської областей, включно з керівником однієї з установ Києва, яка спеціалізується зокрема на репродуктивній медицині.

Фото: пресс-служба СБУ

Щоб здійснити продаж, учасники групи супроводжували іноземців в оформленні фіктивного шлюбу з громадянками України.

Перш ніж оформити шлюб, медики надавали жінці документ, в якому йдеться про наявність у неї безпліддя, що не відповідало дійсності. Це й ставало підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Після цього починався пошук кандидата на сурогатне материнство. Після народження дитини фіктивний шлюб розривали, і колишній чоловік вже мав право вивозити дитину за кордон.

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ провела експертизи та встановила, що медпрацівники недбало виконували свої обов'язки, і зокрема це стало причиною смерті немовлят.

Правоохоронці вже обшукали центри репродуктивної медицини і місця фактичного проживання підозрюваних. У них вилучили мобільні телефони і комп'ютери, де, як стверджують у спецслужбі, були докази скоєних злочинів та документи.

Тим же, хто вже затриманий, вручили підозри за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося раніше, під Дніпром викрили "реабілітаційний центр", де людей тримали в трудовому рабстві. Працівників реабілітаційного центру звинувачують в торгівлі людьми, які зверталися за допомогою.

Писали, що незаконні реабілітаційні центри в Рівненській області також утримували та катували людей. Організатор зібрав групу з 21 прихожанина церкви і називав себе "пастором".