В Харьковской области младенцев продавали за границу, подавая это как суррогатное материнство, – СБУ

Следователи утверждают, что помимо продажи людей, что запрещено законом, сотрудники центра небрежно выполняли свою работу, что влекло гибель младенцев.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу злоумышленников под руководством репродуктологов из Киева. На сайте спецслужбы говорится, что представителям группы удалось наладить схему "поставки" младенцев под видом программы суррогатного материнства.

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Следователи установили, что ребенка с полным комплектом фальшивых документов имел цену примерно в 60 тысяч долларов. Продажей занималась организация, в которой состояли жители Киевской и Харьковской областей, включая руководителя одного из учреждений Киева, которое специализируется в том числе на репродуктивной медицине.

Фото: пресс-служба СБУ

Чтобы осуществить продажу, участники группы сопровождали иностранцев в оформлении фиктивного брака с гражданками Украины.

Прежде чем оформить брак, медики предоставляли женщине документ, в котором говорится о наличии у нее бесплодия, что не соответствовало действительности. Это и становилось основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий.

После этого начинался поиск кандидата на суррогатное материнство. После рождения ребенка фиктивных брак разрывали, и бывший супруг уже имел право вывозить ребенка за границу.

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ провела экспертизы и установила, что медработники небрежно выполняли свои обязанности, и в том числе это стало причиной смерти младенцев.

Правоохранители уже обыскали центры репродуктивной медицины и места фактического проживания подозреваемых. У них изъяли мобильные телефоны и компьютеры, где, как утверждают в спецслужбе, были доказательства совершенных преступлений и документы.

Тем же, кто уже задержан, вручили подозрения по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, под Днепром разоблачили "реабилитационный центр", где людей держали в трудовом рабстве. Работников реабилитационного центра обвиняют в торговле людьми, которые обращались за помощью.

Писали, что незаконные реабилитационные центры в Ровенской области также удерживали и пытали людей. Организатор собрал группу из 21 прихожанина церкви и называл себя "пастором".