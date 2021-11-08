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В Киеве из-за украинского языка зарезали чемпиона по джиу-джитсу (фото, видео)

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убийство чемпиона, зарезали чемпиона по джиу-джитсу
убийство Николая Балабатько

Отец Николая Балабатько рассказал, что пьяному убийце его сына не понравилось, что парень говорит на родном языке. Виновнику теперь грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве на Позняках на улице Петра Григоренко зарезали 27-летнего чемпиона по джиу-джитсу из Кирилловки Николая Балабатько за то, что он общался на украинском языке. Трагедия произошла в ночь на 6 ноября, сообщили в полиции.

Подробности конфликта рассказал в соцсети отец погибшего, бизнесмен и советник президента по вопросам рекреации и туризма, владелец отеля "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олег Балабатько.

В комментарии в Facebook мужчина сообщил, что в заведении на его сына напал пьяный уроженец Луганска. Нетрезвому отдыхающему не понравилось, что парень говорил на родном языке, из-за чего он вызвал чемпиона на улицу выяснить конфликт.

Николай профессионально занимался борьбой и не сомневался в своих силах, поэтому согласился на предложение. Но его собеседник уже на улице достал нож и сделал роковой удар в сердце. Очевидец конфликта вызвал полицию и медиков, однако парня спасти не удалось. Как утверждает Олег Балабатько, его сын умирал на руках у полицейских.

Чемпиона по джиу-джитсу похоронили в Кирилловке 7 ноября.

убийство чемпиона, зарезали чемпиона
Николай Балабатько
Нацполиция, нож, убийство
задержанный
Нацполиция, нож, убийство
место трагедии
Нацполиция, нож, убийство
изьятый нож
Нацполиция, нож, убийство
Нацполиция, нож, убийство
Нацполиция, нож, убийство

По информации правоохранителей, подозреваемого 26-летнего местного жителя задержали, у него изъяли окровавленный нож. Возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК (Умышленное убийство). Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Дарницким районным судом столицы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

отец чемпиона Олег Балабатько
убийство чемпиона

Ранее сообщалось, что в Киеве 26-летний уроженец Сумской области зарезал мужчину на Подоле. Смерть потерпевшего наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.