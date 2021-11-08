В Киеве из-за украинского языка зарезали чемпиона по джиу-джитсу (фото, видео)

Отец Николая Балабатько рассказал, что пьяному убийце его сына не понравилось, что парень говорит на родном языке. Виновнику теперь грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве на Позняках на улице Петра Григоренко зарезали 27-летнего чемпиона по джиу-джитсу из Кирилловки Николая Балабатько за то, что он общался на украинском языке. Трагедия произошла в ночь на 6 ноября, сообщили в полиции.

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Подробности конфликта рассказал в соцсети отец погибшего, бизнесмен и советник президента по вопросам рекреации и туризма, владелец отеля "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олег Балабатько.

В комментарии в Facebook мужчина сообщил, что в заведении на его сына напал пьяный уроженец Луганска. Нетрезвому отдыхающему не понравилось, что парень говорил на родном языке, из-за чего он вызвал чемпиона на улицу выяснить конфликт.

Николай профессионально занимался борьбой и не сомневался в своих силах, поэтому согласился на предложение. Но его собеседник уже на улице достал нож и сделал роковой удар в сердце. Очевидец конфликта вызвал полицию и медиков, однако парня спасти не удалось. Как утверждает Олег Балабатько, его сын умирал на руках у полицейских.

Чемпиона по джиу-джитсу похоронили в Кирилловке 7 ноября.

[ + – ] Николай Балабатько

[ + – ] задержанный [ + – ] место трагедии [ + – ] изьятый нож

По информации правоохранителей, подозреваемого 26-летнего местного жителя задержали, у него изъяли окровавленный нож. Возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК (Умышленное убийство). Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Дарницким районным судом столицы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

[ + – ] отец чемпиона Олег Балабатько

[ + – ] убийство чемпиона

Ранее сообщалось, что в Киеве 26-летний уроженец Сумской области зарезал мужчину на Подоле. Смерть потерпевшего наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.