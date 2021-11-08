У Києві через українську мову зарізали чемпіона з джиу-джитсу (фото, відео)

Батько Миколи Балабатька розповів, що п'яному вбивці його сина не сподобалося, що хлопець говорить рідною мовою. Винуватцеві тепер загрожує до 15 років ув'язнення

У Києві на Позняках на вулиці Петра Григоренка зарізали 27-річного чемпіона з джиу-джитсу з Кирилівки Миколу Балабатька через те, що він спілкувався українською мовою. Трагедія сталася в ніч проти 6 листопада, повідомили в поліції.

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Подробиці конфлікту розповів у соцмережі батько загиблого, бізнесмен та радник президента з питань рекреації та туризму, власник готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олег Балабатько.

У коментарі у Facebook чоловік повідомив, що у закладі на його сина напав п'яний уродженець Луганська. Нетверезому відпочивальнику не сподобалося, що хлопець говорив рідною мовою, через що він викликав чемпіона на вулицю з'ясувати конфлікт.

Микола професійно займався боротьбою і не сумнівався у своїх силах, тож погодився на пропозицію. Але його співрозмовник уже на вулиці дістав ножа і зробив фатальний удар у серце. Очевидець конфлікту викликав поліцію та медиків, проте хлопця врятувати не вдалося. Як стверджує Олег Балабатько, його син помирав на руках у поліцейських.

Чемпіона з джиу-джитсу поховали у Кирилівці 7 листопада.

[ + – ] Микола Балабатько

[ + – ] затриманий [ + – ] місце трагедії [ + – ] вилучений ніж

За інформацією правоохоронців, підозрюваного 26-річного місцевого жителя затримали, у нього вилучили закривавлений ніж. Порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК (Умисне вбивство). Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

Дарницьким районним судом столиці підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

[ + – ] батько чемпіона Олег Балабатько

[ + – ] вбивство чемпіона

Раніше повідомлялося, що у Києві 26-річний уродженець Сумської області зарізав чоловіка на Подолі. Смерть потерпілого настала внаслідок ножового поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату.