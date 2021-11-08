"На средства налогоплательщиков": украинцы создали петицию для борьбы с популизмом чиновников

Авторы инициативы обратили внимание, что чиновники подают выполненную в "штатном режиме" работу как личное достижение. Поэтому требуют, чтобы на всех информационных носителях сообщали об использовании госбюджета. При чем надпись должна занимать не меньше 25% площади информационного материала.

На сайте президента Украины появился текст петиции с требованием обязательно добавлять приписку "на средства налогоплательщиков" на все информационные материалы, которые сообщают о том, на что расходуются бюджетные средства. С содержанием петиции можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте президента Украины.

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Петиция будет рассмотрена, если в ее поддержку выскажутся не меньше 25 тыс. граждан в течение трех месяцев со дня публикации. До окончания голосования остается 44 дня, и сейчас из 25 тыс. проголосовавших такую инициативу поддержали 19 тыс. человек, то есть пока она набирает 2/3 голосов, необходимых для ее рассмотрения. В качестве автора петиции на сайте президента указан некий Борячук Дмитрий Евгеньевич.

"На средства налогоплательщиков" — эту фразу предлагается в обязательном порядке размещать на всех информационных носителях, сообщающих об использовании средств госбюджета. Авторы инициативы хотят обязать госчиновников и представителей местного самоуправления добавлять такую приписку на любых плакатах и рекламных щитах, информирующих об использовании госсредств. Причем надпись должна занимать не меньше 25% площади информационного материала.

"Политики, чиновники, депутаты зачастую используют средства налогоплательщиков в целях политического пиара", — отмечается в петиции, составители которой обратили внимание на то, что работа, выполненная чиновниками и депутаты в штатном режиме — в т.ч. строительство дороги, объектов недвижимости соцназначения и пр. — часто подается как их личное достижение. А ведь чиновники — те же наемные работники и должны выполнять свою работу в соответствии с условиями найма, согласованными с работодателями (т.е. избирателями).

В противном случае создается обманчивое впечатление относительно источников происхождения средств, которые идут на тот или иной объект.

Более того, составители петиции предлагают добавить приписку "на средства налогоплательщиков" и на информационные материалы об объектах, которые строятся за заемные средства, потому что страна берет кредиты под гарантию будущих налоговых поступлений, за что, опять же, должен платить налогоплательщик.

Ранее Фокус сообщал о том, что Владимир Зеленский ответил на петицию c требованием уволить замглавы ОП Татарова. Президент отказался увольнять Татарова, сославшись на отсутствие "законных оснований" для этого.