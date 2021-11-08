"На кошти платників податків": українці створили петицію для боротьби з популізмом чиновників

Автори ініціативи звернули увагу, що чиновники подають виконану в "штатному режимі" роботу як особисте досягнення. Тому вимагають, щоби на всіх інформаційних носіях повідомляли про використання держбюджету. Причому напис повинен займати понад 25% площі інформаційного матеріалу.

На сайті президента України з'явився текст петиції з вимогою обов'язково додавати приписку "на кошти платників податків" на всі інформаційні матеріали, які повідомляють, на що витрачаються бюджетні кошти. Зі змістом петиції можна ознайомитись у відповідному розділі на сайті президента України.

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Петицію буде розглянуто, якщо на її підтримку висловиться понад 25 тис. громадян протягом трьох місяців з дня публікації. До закінчення голосування залишається 44 дні, і зараз із 25 тис. тих, хто проголосував за таку ініціативу, підтримали 19 тис. осіб, тобто поки вона набирає 2/3 голосів, необхідних для її розгляду. Як автора петиції на сайті президента вказано якогось Борячука Дмитра Євгеновича.

"На кошти платників податків" — цю фразу пропонується обов'язково розміщувати на всіх інформаційних носіях, які повідомляють про використання коштів держбюджету. Автори ініціативи хочуть зобов'язати держчиновників та представників місцевого самоврядування додавати таку приписку на будь-яких плакатах та рекламних щитах, які інформують про використання держкоштів. Причому напис повинен займати понад 25% площі інформаційного матеріалу.

"Політики, чиновники, депутати найчастіше використовують кошти платників податків з метою політичного піару", — наголошується в петиції, укладачі якої звернули увагу на те, що робота, виконана чиновниками та депутатами в штатному режимі, — зокрема будівництво доріг, об'єктів нерухомості, соцпризначення тощо — часто подається як їхнє особисте досягнення. Адже чиновники — ті ж наймані працівники і повинні виконувати свою роботу відповідно до умов найму, узгоджених із роботодавцями (тобто виборцями).

В іншому випадку створюється оманливе враження щодо джерел походження коштів, які йдуть на той чи інший об'єкт.

Більше того, укладачі петиції пропонують додати приписку "на кошти платників податків" і на інформаційні матеріали про об'єкти, що будуються за позикові кошти, тому що країна бере кредити під гарантію майбутніх податкових надходжень, за що знову ж таки має розплачуватися платник податків.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови ОП Татарова. Президент відмовився звільняти Татарова, пославшись на відсутність "законних підстав" для цього.