Канада виділила понад $1 млрд на озброєння для України

Загалом уряд Канади планує збільшити військові витрати до 1,76% від ВВП держави. Це відбуватиметься поступово в кілька етапів до 2030 року.

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Протягом наступних п'яти років Канада додатково надасть Україні летального та нелетального озброєння на суму в понад 1 млрд доларів. Про це повідомило CP24.

"Бюджет виділяє $1,6 млрд (1,16 млрд американських доларів, — ред.) протягом п'яти років на летальну і нелетальну військову допомогу Україні", — йдеться у проєкті федерального бюджету на наступний фінансовий рік, який починається 1 квітня.

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Загалом уряд Канади планує збільшити військові витрати до 1,76% від ВВП держави. Це відбуватиметься поступово до 2030 року, зокрема планується додатково витратити $8,1 млрд протягом наступних п'яти років і $73 млрд до 2044 року.

Ще $350 млн Канада протягом двох наступних років витратить на реагування на масштабні гуманітарні кризи.

А що з допомогою від США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири різні законопроєкти щодо військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на закритому засіданні Республіканської партії. Джонсон заявив, що текст законопроєктів буде оприлюднений у вівторок, і він дотримуватиметься правила Палати представників, яке дозволяє законодавцям вивчати законопроєкти протягом 72 годин до того, як їх попросять проголосувати за них.

Водночас на момент публікації новини у середу, 17 квітня, текст так і не був оприлюднений.

Водночас у ніч на 17 квітня The Wall Street Journal повідомив, що республіканець Томас Массі вимагає відставки свого однопартійця спікера Палати представників США Майка Джонсона через його законопроєкти. Сам Массі — гострий критик подальшої допомоги Україні.

WSJ зазначило, що спікер Палати представників зіткнувся з найбільшим викликом своєму керівництву з моменту вступу на посаду минулої осені. Все більше республіканців вказують на те, що вони розчарувалися в його лідерстві. Депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроєкти, об'єднати їх і передати до Сенату.

Сам Джонсон заявив, що у відставку не піде.

"На мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу", — зазначив Джонсон.

Нагадаємо 15 квітня Міністерство оборони України повідомило, що Україна отримає військову допомогу від Литви, Німеччини, Нідерландів і Канади. Зокрема Канада влітку почне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.

16 квітня президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю агентству PBS NewHour заявив, що статистика літаків та снарядів показує, що ЗС РФ можуть і надалі отримувати перемоги на лінії фронту. При цьому допомога США все ще під загрозою блокування через нову пропозицію спікера Майка Джонсона.