Канада выделила более $1 млрд на вооружение для Украины

В целом правительство Канады планирует увеличить военные расходы до 1,76% от ВВП государства. Это будет происходить постепенно в несколько этапов до 2030 года.

Related video

В течение следующих пяти лет Канада дополнительно предоставит Украине летального и нелетального вооружения на сумму в более 1 млрд долларов. Об этом сообщило CP24.

"Бюджет выделяет $1,6 млрд (1,16 млрд американских долларов, — ред.) в течение пяти лет на летальную и нелетальную военную помощь Украине", — говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля.

Важно

Помощь США даст возможность Украине "остаться в игре", а не победить в войне, — секретарь СНБО

В целом правительство Канады планирует увеличить военные расходы до 1,76% от ВВП государства. Это будет происходить постепенно до 2030 года, в частности планируется дополнительно потратить $8,1 млрд в течение следующих пяти лет и $73 млрд до 2044 года.

Еще $350 млн Канада в течение двух следующих лет потратит на реагирование на масштабные гуманитарные кризисы.

А что с помощью от США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил четыре разных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на закрытом заседании Республиканской партии. Джонсон заявил, что текст законопроектов будет обнародован во вторник, и он будет придерживаться правила Палаты представителей, которое позволяет законодателям изучать законопроекты в течение 72 часов до того, как их попросят проголосовать за них.

В то же время на момент публикации новости в среду, 17 апреля, текст так и не был обнародован.

В то же время в ночь на 17 апреля The Wall Street Journal сообщил, что республиканец Томас Масси требует отставки своего однопартийца спикера Палаты представителей США Майка Джонсона из-за его законопроектов. Сам Масси — острый критик дальнейшей помощи Украине.

WSJ отметило, что спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность прошлой осенью. Все больше республиканцев указывают на то, что они разочаровались в его лидерстве. Депутаты выражали беспокойство по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.

Сам Джонсон заявил, что в отставку не уйдет.

"По моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны твердые руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени", — отметил Джонсон.

Напомним, 15 апреля Министерство обороны Украины сообщило, что Украина получит военную помощь от Литвы, Германии, Нидерландов и Канады. В частности Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству PBS NewHour заявил, что статистика самолетов и снарядов показывает, что ВС РФ могут и в дальнейшем получать победы на линии фронта. При этом помощь США все еще под угрозой блокировки из-за нового предложения спикера Майка Джонсона.