Украина получит 450 БПЛА SkyRanger и разведывательные дроны VECTOR 211, — Минобороны

Литва также выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов, а Нидерланды заключат контракт на партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро.

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Украина получит военную помощь от Литвы, Германии, Нидерландов и Канады. Так, страны передадут беспилотники для Сил обороны. Об этом сообщили в Минобороны Украины по результатам заседания руководящей группы Коалиции дронов.

Сообщается, что Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.

Во время заседания было решено:

Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger;

Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины;

Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией;

Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211

Как рассказала участникам заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, ситуация на фронте меняется каждый день. Российские войска продолжают атаковать гражданские объекты в Украине. Под ударами энергетическая инфраструктура.

"Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", – сказала Черногоренко.

Кроме того, Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал не забывать, что война продолжается, а потому все участники должны присоединиться к инициативе. К ней также могут присоединиться новые страны.

В Минобороны сообщили, что Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины. Лидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Также в Коалицию присоединились Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.

Напомним, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон подтвердил планы Конгресса рассмотреть на этой неделе пакет финансирования помощи Израилю после иранской атаки. При этом он ни подтвердил, ни не отрицал тот факт, что пакет помощи Украине может быть проголосован вместе с помощью Израилю. Джонсон заявил, что "детали пакета собираются".