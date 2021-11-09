"Ни при каких обстоятельствах", – актер "Квартала" о жестких пародиях на Зеленского (видео)
Коллектив, рассказал актер Юрий Великий, старается сделать так, чтобы колкости в адрес президента выглядели не так, будто актер "жестко решил его мочить".
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, часто пародирующий президента Владимира Зеленского, в своем недавнем интервью рассказал, что ему, как артисту, порой приходится включать самоцензуру. Об этом сообщает издание Гордон.
Великий заявляет, что есть темы, на которые артисты просто не имеют права шутить, например на тему смерти, болезни, или войны.
По его словам, остроты о Зеленском, если уж очень смешные, допускаются только "на всеобщей читке" "Квартала". При этом актеры предостерегают друг друга: "Смотри, аккуратно. Там прослушка стоит сейчас везде".
Актер старается не вносить в сценарий то, что не проходит его "внутреннюю цензуру", чтобы попросту не тратить время. Наличие т.н. "внутренней цензуры" он объясняет тем, что все актеры "Квартала" вместе работали с нынешним президентом, именно поэтому они не допустят грубых шуток о президенте.
Великий говорит, что в последнее время в адрес Зеленого и без того звучит достаточно критики, поэтому он позволяет себе отпускать какие-то остроты в его адрес.
"Мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам", — говорит актер, объясняя, что с его стороны шутить о Зеленщиком — все равно, что критиковать собственных родителей. "Учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", – объясняет Великий.
В случае, если же появляется повод для шуток над Зеленским, актерам приходится задумываться над тем, как сделать шутку покорректнее.
Коллектив "Квартала" старается, чтобы колкости в адрес президента, которого приходится пародировать Юрию Великому, не выглядели с его стороны так, "что жестко решил его мочить". Сам актер порой такие шутки появляются.
"Естественно, мы пытаемся придумать так, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи я не буду", – поясняет актер.
Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский допускает, что, возможно, пойдет на второй срок, при условии, если не успеет выполнить все предвыборные обещания. Однако его дочь против и отговаривает от этого отца.