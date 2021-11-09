"Ни при каких обстоятельствах", – актер "Квартала" о жестких пародиях на Зеленского (видео)

Коллектив, рассказал актер Юрий Великий, старается сделать так, чтобы колкости в адрес президента выглядели не так, будто актер "жестко решил его мочить".

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, часто пародирующий президента Владимира Зеленского, в своем недавнем интервью рассказал, что ему, как артисту, порой приходится включать самоцензуру. Об этом сообщает издание Гордон.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Великий заявляет, что есть темы, на которые артисты просто не имеют права шутить, например на тему смерти, болезни, или войны.

По его словам, остроты о Зеленском, если уж очень смешные, допускаются только "на всеобщей читке" "Квартала". При этом актеры предостерегают друг друга: "Смотри, аккуратно. Там прослушка стоит сейчас везде".

Актер старается не вносить в сценарий то, что не проходит его "внутреннюю цензуру", чтобы попросту не тратить время. Наличие т.н. "внутренней цензуры" он объясняет тем, что все актеры "Квартала" вместе работали с нынешним президентом, именно поэтому они не допустят грубых шуток о президенте.

Великий говорит, что в последнее время в адрес Зеленого и без того звучит достаточно критики, поэтому он позволяет себе отпускать какие-то остроты в его адрес.

"Мое становление происходило непосредственно при нем. Он меня учил каким-то вещам", — говорит актер, объясняя, что с его стороны шутить о Зеленщиком — все равно, что критиковать собственных родителей. "Учитывая то, что в нашей стране есть много людей, которые поливают грязью президента, я не хочу становиться в их ряды", – объясняет Великий.

В случае, если же появляется повод для шуток над Зеленским, актерам приходится задумываться над тем, как сделать шутку покорректнее.

Коллектив "Квартала" старается, чтобы колкости в адрес президента, которого приходится пародировать Юрию Великому, не выглядели с его стороны так, "что жестко решил его мочить". Сам актер порой такие шутки появляются.

"Естественно, мы пытаемся придумать так, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи я не буду", – поясняет актер.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский допускает, что, возможно, пойдет на второй срок, при условии, если не успеет выполнить все предвыборные обещания. Однако его дочь против и отговаривает от этого отца.