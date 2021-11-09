"За жодних обставин", – актор "Кварталу" про жорсткі пародії на Зеленського (відео)

Колектив, розповів актор Юрій Великий, намагається зробити так, щоб шпильки на адресу президента виглядали не так, ніби актор "жорстко вирішив його мочити".

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який часто пародіює президента Володимира Зеленського, у своєму недавньому інтерв'ю розповів, що йому, як артисту, часом доводиться вмикати самоцензуру. Про це повідомляє видання Гордон.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Великий заявляє, що є теми, на які артисти просто не мають права жартувати, наприклад, на тему смерті, хвороби чи війни.

За його словами, гостроти про Зеленського, якщо дуже смішні, допускаються тільки "на загальній читці" "Кварталу". При цьому актори застерігають один одного: "Дивися, акуратно. Там прослуховування стоїть зараз скрізь".

Актор намагається не вносити до сценарію те, що не проходить його "внутрішню цензуру", щоби просто не витрачати час. Наявність т.зв. "внутрішньої цензури" він пояснює тим, що всі актори "Кварталу" разом працювали з нинішнім президентом, саме тому вони не допустять брутальних жартів про президента.

Великий каже, що останнім часом на адресу Зеленого і так звучить достатньо критики, тому він не дозволяє собі відпускати якісь гостроти на його адресу.

"Моє становлення відбувалося безпосередньо при ньому. Він мене вчив якимось речам", — каже актор, пояснюючи, що з його боку жартувати про Зеленського — все одно, що критикувати власних батьків. "З огляду на те, що в нашій країні є багато людей, які поливають брудом президента, я не хочу ставати до їх лав", — пояснює Великий.

Якщо ж з'являється привід для жартів над Зеленським, акторам доводиться замислюватися над тим, як зробити жарт коректнішим.

Колектив "Кварталу" намагається, щоб шпильки на адресу президента, якого доводиться пародіювати Юрію Великому, не виглядали з його боку так, "що жорстко вирішив його мочити".

"Звичайно, ми намагаємося вигадати так, щоб це було і смішно, і сатирично, але писати жорсткі речі я не буду", — пояснює актор.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський припускає, що, можливо, піде на другий термін, за умови, якщо не встигне виконати всі передвиборчі обіцянки. Однак його дочка проти і відмовляє від цього тата.