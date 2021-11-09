Хотел видеть в инвалидной коляске: глава ОТО под Херсоном заказал избиение депутата (фото, видео)

Силовики утверждают – чтобы поймать заказчика, им пришлось имитировать нападение на депутата. За преступление чиновник обещал $7 тысяч.

Глава одной из объединенных территориальных общин Херсонской области заказал жестокое нападение на местного депутата. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Заказчик преступления хотел, чтобы потенциальной жертве нанесли такие телесные повреждения, которые привели бы к инвалидности.

Следствие установило, что местный депутат занимался аграрным бизнесом и имел с главой территориальной общины коммерческий конфликт.

Злоумышленник подыскивал исполнителя, которому обещал за совершение такого преступления 7 тыс. долларов. После того, как заказчик передал нападающему первую часть денег, это задокументировали правоохранители.

Имитацию преступления исполнитель и сотрудники СБУ провели на окраине Одессы. Было совершено псевдонападение на автомобиль депутата, в ходе чего сделали "подтверждающие" фотоматериалы.

[ + – ] Задержание главы теробщины

[ + – ] нападение на депутата

Главу территориальной общины задержали в одном из поселков Николаевской области после передачи "исполнителю" второй части денег.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье о преднамеренном тяжком телесном повреждении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Фокус писал, что под Одессой совершено нападение на автомобиль депутата. Чиновника доставили в тяжелом состоянии в больницу, неизвестные раздробили ему колени.