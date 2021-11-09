Хотів бачити в інвалідному візку: голова ОТГ під Херсоном замовив побиття депутата (фото, відео)

Силовики стверджують – щоб упіймати замовника, їм довелося імітувати напад на депутата. За злочин чиновник обіцяв $7 тисяч.

Голова однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області замовив жорстокий напад на місцевого депутата. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Замовник злочину хотів, щоб потенційній жертві завдали таких тілесних ушкоджень, які призвели б до інвалідності.

Слідство встановило, що місцевий депутат займався аграрним бізнесом і мав із головою територіальної громади комерційний конфлікт.

Зловмисник підшукував виконавця, якому обіцяв за скоєння такого злочину 7 тис. доларів. Після того, як замовник передав нападнику першу частину грошей, задокументували це правоохоронці.

Імітацію злочину виконавець і співробітники СБУ провели на околиці Одеси. Було скоєно псевдонапад на автомобіль депутата, під час чого зробили фотоматеріали, що це підтверджують.

[ + – ] Затримання голови тергромади

[ + – ] напад на депутата

Голову територіальної громади затримали в одному з селищ Миколаївської області після передачі "виконавцю" другої частини грошей.

Зловмиснику повідомлено про підозру за статтею про навмисне тяжке тілесне ушкодження. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство продовжується.

Фокус писав, що під Одесою скоєно напад на автомобіль депутата. Чиновника доправили в тяжкому стані до лікарні, невідомі розтрощили йому коліна.