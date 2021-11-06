Роздробили коліна. Депутата та його дружину побили на дорозі під Одесою (фото)

Автомобіль подружжя зупинили посеред дороги, використовуючи зброю, стверджують правоохоронці.

В Одеській області невідомі побили депутата однієї з територіальних громад Херсонської області. Про це 6 листопада повідомила прес-служба Національної поліції регіону на офіційному сайті.

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За даними правоохоронців неподалік Одеси зловмисники зупинили автомобіль, в якому їхали депутат та його дружина, після чого напали на обох. В результаті чоловік потрапив до лікарні у тяжкому стані, лікарі намагаються врятувати життя пацієнта, доля його дружини наразі невідома.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень і розшукує нападаючих. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

За інформацією місцевого видання "Думська" депутат Мирненської ОТГ зазнав нападу 5 листопада неподалік заводу "Центроліт". Він їхав Новомиколаївською дорогою на пасажирському сидінні Toyota Land Cruiser Prado, яким керувала дружина. Джерело у правоохоронних органах стверджує, що депутату розтрощили колінні суглоби.

"Під час нападу на цю подружню пару, за попередньою інформацією, використовувалася зброя. Особи нападників встановлюються, як і їхні мотиви", — прокоментував представник поліції виданню "Сегодня".

Раніше стало відомо про жорстоке побиття депутата від "ОПЗЖ" Тетяни Красюк у місті Світловодськ Кіровоградської області. За словами політика, на неї напали біля будинку перед сесією міської ради та кілька разів ударили в обличчя. У результаті жінку госпіталізували з переломом носа та черепно-мозковою травмою, а поліція кваліфікувала інцидент як навмисне легке ушкодження.

Писали також, що невідомі побили депутата Андрія Недашковського від "Слуги народу" у Коростені на Житомирщині. Троє молодиків вчинили бійку, коли політик ішов додому разом із дружиною, а також відібрали сумку з документами. Поліція вже затримала підозрюваних, які зізналися, що чекали саме на Андрія Недашковського.