Перелом носа та черепно-мозкова травма: у Кіровоградській області побили депутатку від ОПЗЖ (фото)

Постраждала Тетяна Красюк перебуватиме у лікарні до кінця тижня. При цьому депутатка поки не писала заяви до поліції.

У Світловодську у під'їзді житлового будинку побили депутатку місцевої ради Тетяну Красюк. Про це постраждала розповіла у коментарі Суспільному.

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За її словами, напад стався біля її квартири.

Тетяна Красюк розповіла, що невідомий чоловік у темному одязі напав у той момент, коли вона зачиняла двері своєї квартири.

"Він спускався зверху і, очевидно, знав, що в цей час я виходитиму з дому, тому що в нас сьогодні засідання сесії міськради. Він ударив мене кілька разів в обличчя кулаком. Я не знаю, хто це міг бути", — заявила депутатка Світловодської міськради.

Жінка не виключає, що напад може бути пов'язаний з її професійною діяльністю, оскільки у міськраді депутатка займається земельними питаннями.

Сусіди викликали швидку допомогу на місце НП, проте Тетяна Красюк поки що заяви в поліцію не написала.

[ + – ] Напад на Тетяну Красюк Фото: Суспільне

Після нападу депутатку міськради Світловодська госпіталізували, вона перебуватиме під наглядом медиків до кінця тижня.

"Зараз вона знаходиться у травматологічному відділенні, крім черепно-мозкової травми, є ознаки струсу мозку. Була невелика кровотеча, яка пов'язана з переломом носа. Але все обійшлося без зміщення кісток, все зростеться", — додав заступник головлікаря місцевої лікарні.

Напад на Тетяну Красюк у Світловодську силовики кваліфікували за ч.1 ст. 125 — "Умисне легке тілесне ушкодження".

Потерпіла Тетяна Красюк є депутаткою Світловодської міськради від партії "Опозиційна платформа — За життя" та помічницею нардепа від цієї ж політсили Сергія Ларіна.

Парламентарій відреагував на побиття своєї помічниці, назвавши його "провокацією та спробою залякати опозиціонерів за їхню активну та принципову позицію".

Нардеп також зажадав від поліцейських якнайшвидшого та об'єктивного розслідування.

[ + – ] Напад на Тетяну Красюк у Світловодську

Раніше Фокус повідомляв, що під Житомиром побили та пограбували депутата від "Слуги народу". Постраждалим виявився Андрій Недашковський, для якого це вже другий напад у 2021 році.

Також Фокус розповідав, що у Раді напали на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва. Активістка та журналістка Ірма Крат напала на нардепа під час брифінгу. До затримання правоохоронцями Ірма Крат встигла вдарити Микиту Потураєва сумкою.