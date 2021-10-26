Перелом носа и черепно-мозговая травма: в Кировоградской области избили депутата от ОПЗЖ (фото)

Пострадавшая Татьяна Красюк будет находиться в больнице до конца недели. При этом депутат пока не писала заявление в полицию.

В Светловодске в подъезде жилого дома избили депутата местного совета Татьяну Красюк. Об этом пострадавшая рассказала в комментарии Суспільному.

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По ее словам, нападение произошло возле ее квартиры.

Татьяна Красюк рассказала, что неизвестный мужчина в темной одежде напал в тот момент, когда она закрывала дверь своей квартиры.

"Он спускался сверху и, очевидно, знал, что в это время я буду выходить из дома, потому что у нас сегодня заседание сессии горсовета. Он ударил меня несколько раз в лицо кулаком. Я не знаю, кто это мог быть", — заявила депутат Светловодского горсовета.

Женщина не исключает, что нападение может быть связано с ее профессиональной деятельностью, поскольку в горсовете депутат курирует земельные вопросы.

Соседи вызвали скорую помощь на место ЧП, однако Татьяна Красюк пока заявление в полицию не написала.

[ + – ] Нападение на Татьяну Красюк Фото: Суспільне

После нападения депутата горсовета Светловодска госпитализировали, она будет находиться под присмотром медиков до конца недели.

"В настоящее время она находится в травматологическом отделении, кроме черепно-мозговой травмы, есть признаки сотрясения мозга. Было небольшое кровотечение, которая связана с переломом носа. Но все обошлось без смещения костей, все срастется", — добавил заместитель главврача местной больницы.

Нападение на Татьяну Красюк в Светловодске силовики квалифицировали по ч.1 ст. 125 — "Умышленное легкое телесное повреждение".

Пострадавшая Татьяна Красюк является депутатом Светловодского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и помощником нардепа от этой же политсилы Сергея Ларина.

Парламентарий отреагировал на избиение своей помощницы, назвав его "провокацией и попыткой запугать оппозиционеров за их активную и принципиальную позицию".

Нардеп также потребовал от полицейских скорейшего и объективного расследования.

[ + – ] Нападение на Татьяну Красюк в Светловодске

Ранее Фокус сообщал, что под Житомиром избили и ограбили депутата от "Слуги народа". Пострадавшим оказался Андрей Недашковский, для которого это уже второе нападение в 2021 году.

Также Фокус рассказывал, что в Раде напали на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева. Активистка и журналист Ирма Крат напала на нардепа во время брифинга. До задержания правоохранителями Ирма Крат успела ударить Никиту Потураева сумкой.