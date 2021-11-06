Раздробили колени. Депутата и его жену избили на дороге под Одессой (фото)

Автомобиль супружеской пары остановили посреди дороги, используя оружие, утверждают правоохранители.

В Одесской области неизвестные избили депутата одной из территориальных общин Херсонской области. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции региона на официальном сайте.

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По данным правоохранителей неподалеку от Одессы злоумышленники остановили автомобиль, в котором ехали депутат и его супруга, после чего напали на обоих. В результате мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь, судьба его жены пока неизвестна.

Полиция начала досудебное расследование по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и разыскивает напавших. Преступникам грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

По информации местного издания "Думская" депутат Мирненской ОТГ подвергся нападению 5 ноября неподалеку от завода "Центролит". Он ехал по Новониколаевской дороге на пассажирском сидении Toyota Land Cruiser Prado, которым управляла жена. Источник в правоохранительных органах утверждает, что депутату раздробили коленные суставы.

"При нападении на эту супружескую пару, по предварительной информации, использовалось оружие. Личности нападавших устанавливаются, как и их мотивы", – прокомментировал представитель полиции изданию "Сегодня".

Ранее стало известно о жестоком избиении депутата от "ОПЗЖ" Татьяны Красюк в городе Светловодск Кировоградской области. По словам политика, на нее напали около дома перед сессией городского совета и несколько раз ударили в лицо. В итоге женщину госпитализировали с переломом носа и черепно-мозговой травмой, а полиция квалифицировала инцидент как умышленное легкое повреждение.

Писали также, что неизвестные избили депутата Андрея Недашковского от "Слуги народа" в Коростене Житомирской области. Трое молодых людей устроили драку, когда политик шел домой вместе с женой, а также отобрали сумку с документами. Полиция уже задержала подозреваемых, которые признались, что ждали именно Андрея Недашковского.