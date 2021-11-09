"Преступления изучались больше года", – глава МВД о задержании главаря донецкой тюрьмы

В тюрьме боевиков "Изоляция", рассказал Денис Монастырский, украинцев помещали в гробы, насиловали, ломали кости и имитировали расстрелы.

Глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал о задержании человека, который, как считается, организовывал пытки над украинскими военнопленными в донецкой тюрьме "Изоляция". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Правоохранители установили личности 45 участников ОПГ, которая занималась пытками в донецкой тюрьме. Собранные материалы о 8 лицах, которых подозревают в военных преступлениях, в сентябре были переданы в суд. Подозреваемых могут осудить заочно.

Министр МВД отмечает, что больше года следственная группа при участии миграционной полиции изучала ужасающие преступления "Палыча" (настоящее имя Денис Павлович Кулик (Куликовский). По словам Монастырского, правоохранители получили оперативную информацию о том, что "руководитель тюрьмы и главный палач украинцев" в "Изоляции", как он называет подозреваемого, находился на территории, которую контролирует Украина.

"Сейчас он в руках украинских стражей порядка – это результат совместной работы Нацполиции и СБУ", — объяснил глава МВД, отметив, что после этого последует суд, который изберет меру пресечения.

Задержанный подозревается в торговле людьми, создании террористической группы, организации вооруженных формирований, а также в военных преступлениях. По словам Монастырского, "сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными".

Что известно о донецкой "Изоляции"?

Так называемая "Изоляция" находится на территории бывшего завода ДНР, практически в центре Донецка, где боевики организовали свою базу. Пленные, побывавшие там, называют это место концлагерем и адом. По их рассказам, там террористы издеваются над людьми морально и физически, выбивая признательные показания. Людей пытают током, кладут в гробы, которые забивают гвоздями, проводят имитации расстрелов и насилуют на глазах других.

Ранее Фокус сообщал о том, что "главного палача" донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" задержали в Киеве. Об этом рассказал писатель и журналист Станислав Асеев, который сам побывал в застенках "Изоляции". Эту новость Асеев встретил словами: "Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря".