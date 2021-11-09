"Злочини вивчалися більше року", – голова МВС про затримання ватажка донецької в'язниці

У в'язниці бойовиків "Ізоляція", розповів Денис Монастирський, українців поміщали у труни, ґвалтували, ламали кістки та імітували розстріли.

Глава МВС України Денис Монастирський розповів про затримання людини, яка, як вважається, організовувала тортури над українськими військовополоненими у донецькій в'язниці "Ізоляція". Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Правоохоронці встановили особи 45 учасників ОЗУ, які займалися тортурами у донецькій в'язниці. Зібрані матеріали про 8 осіб, яких підозрюють у військових злочинах, у вересні було передано до суду. Підозрюваних можуть засудити заочно.

Міністр МВС зазначає, що більше року слідча група за участю міграційної поліції вивчала жахливі злочини "Палича" (справжнє ім'я Денис Павлович Кулик (Куликовський). За словами Монастирського, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що "керівник в'язниці та головний кат українців в "Ізоляції", як він називає підозрюваного, був на території, яку контролює Україна.

"Зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ", — пояснив глава МВС, зазначивши, що після цього буде суд, який обере запобіжний захід.

Затриманий підозрюється у торгівлі людьми, створенні терористичної групи, організації збройних формувань, а також у військових злочинах. За словами Монастирського, "хоч би скільки часу пройшло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними".

Що відомо про донецьку "Ізоляцію"?

Так звана "Ізоляція" знаходиться на території колишнього заводу ДНР практично в центрі Донецька, де бойовики організували свою базу. Полонені, що побували там, називають це місце концтабором та пеклом. За їхніми розповідями, там терористи знущаються з людей морально і фізично, вибиваючи свідчення. Людей катують струмом, кладуть у труни, які забивають цвяхами, проводять імітації розстрілів та ґвалтують на очах інших.

Раніше Фокус повідомляв, що "головного ката" донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція" затримали в Києві. Про це розповів письменник та журналіст Станіслав Асєєв, який сам побував у катівнях "Ізоляції". Цю новину Асєєв зустрів словами: "Тепер можу сказати, що життя прожите не дарма".