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Напали соседи: журналисты выяснили подробности избиения автора песен KAZKA (фото)

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Николай Журавлев, драка, избиение, группа KAZKA
Композитор и продюсер Николай Журавлев

Инцидент произошел ночью в подъезде дома, где живет Николай. Парню теперь понадобиться серьезная операция на черепе.

Появились подробности избиения в Киеве продюсера и композитора группы KAZKA Николая Журавлева. Известно, что на пострадавшего напали соседи, из-за чего он получил ожог глаза, перелом носа и другие травмы, пишет Обозреватель.

Источники журналистов в полиции рассказали, что парня избили недалеко от станции метро Политехнический институт. Если говорить конкретнее, инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Победы, что в Шевченковском районе.

На композитора напали в подъезде девятиэтажки около 11 вечера 6 ноября. В итоге Журавлев получил химический ожог глаза, перелом носа, ушибы и другие травмы. Его госпитализировали в Александровскую больницу, где оказали первую помощь.

Медучреждение пострадавший покинул ночью со своей девушкой Дианой, которая сообщила полиции, что Журавлев сам обратится с заявлением к правоохранителям когда ему полегчает. Известно, что через месяц продюсеру нужно будет провести сложную операцию на черепе.

избили композитора, избиение продюсера
Николай Журавлев
избили композитора, избиение продюсера
пострадавший Николай Журавлев
избиение композитора, Николай Журавлев
мрт

К слову, Николай Журавлев сотрудничал не только с KAZKA, но и с такими артистами, как Ольга Бузова, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Ханна и другими.

Ранее Николай Журавлев сам сообщил о жестоком избиении в Instagram. По его словам, на него напали в подъезде дома, где он проживает.