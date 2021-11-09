Напали соседи: журналисты выяснили подробности избиения автора песен KAZKA (фото)

Инцидент произошел ночью в подъезде дома, где живет Николай. Парню теперь понадобиться серьезная операция на черепе.

Появились подробности избиения в Киеве продюсера и композитора группы KAZKA Николая Журавлева. Известно, что на пострадавшего напали соседи, из-за чего он получил ожог глаза, перелом носа и другие травмы, пишет Обозреватель.

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Источники журналистов в полиции рассказали, что парня избили недалеко от станции метро Политехнический институт. Если говорить конкретнее, инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Победы, что в Шевченковском районе.

На композитора напали в подъезде девятиэтажки около 11 вечера 6 ноября. В итоге Журавлев получил химический ожог глаза, перелом носа, ушибы и другие травмы. Его госпитализировали в Александровскую больницу, где оказали первую помощь.

Медучреждение пострадавший покинул ночью со своей девушкой Дианой, которая сообщила полиции, что Журавлев сам обратится с заявлением к правоохранителям когда ему полегчает. Известно, что через месяц продюсеру нужно будет провести сложную операцию на черепе.

[ + – ] Николай Журавлев

[ + – ] пострадавший Николай Журавлев

[ + – ] мрт

К слову, Николай Журавлев сотрудничал не только с KAZKA, но и с такими артистами, как Ольга Бузова, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Ханна и другими.

Ранее Николай Журавлев сам сообщил о жестоком избиении в Instagram. По его словам, на него напали в подъезде дома, где он проживает.