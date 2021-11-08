В Киеве жестоко избили продюсера и композитора группы KAZKA Николая Журавлева (фото)

У мужчины диагностировали перелом черепа и носа. После нападения Николай Журавлев перенес операцию по удалению поврежденных костей.

Известный музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев был жестоко избит в Киеве. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

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Николай Журавлев сообщил, что его жестоко избили в подъезде дома, где он проживает.

Хирург сообщил музыкальному продюсеру, что ему повезло, поскольку с подобными травмами после избиения пациенты поступают в коме.

По словам Николая Журавлева, в результате нападения у него диагностированы перелом черепа и носа.

"Еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное. У меня перелом черепа, перелом носа, швы на бороде и я плохо вижу одним глазом", — сообщил музыкальный продюсер.

После избиения Николай Журавлев перенес операцию по удалению поврежденных костей черепа, а через месяц запланировано еще одно хирургическое вмешательство для внедрения в голову пластины.

Композитор также попросил неравнодушных подписчиков помочь в финансовом плане для прохождения лечения и пообещал "написать еще больше классной музыки".

Николай Журавлев — украинский продюсер и композитор, сотрудничавший с такими артистами, как Ольга Бузова, Клава Кока, KAZKA, Dilemma, Nikita, Ханна и другие.

[ + – ] В Киеве избили музыкального продюсера и композитора Николая Журавлева

Ранее Фокус рассказывал, что под Одессой жестоко избили депутата и его жену. Инцидент произошел 5 ноября рядом с заводом "Центролит". В результате нападения сильно пострадал депутат Мирненской ОТГ, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Также Фокус сообщал, что в Кировоградской области избили депутата от ОПЗЖ. Депутата Светловодского горсовета и помощника нардепа Татьяну Красюк избили в подъезде жилого дома, в результате чего женщина получила черепно-мозговую травму и перелом носа.